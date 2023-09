Zo wil het kabinet ‘voordelig’ autorijden nog even snel de nek omdraaien

Hoezo controversieel? Ondanks zijn demissionaire status, wil het kabinet een paar schaarse manieren om betaalbaar auto te rijden, de nek omdraaien.

Als je naar de harde cijfers voor de overheid kijkt, lijkt het een druppel op de gloeiende plaat: de g3-regeling voor auto’s die op lpg rijden. Deze houdt in dat je korting krijgt op het mrb-tarief voor autogas. De regeling werd in 1997 ingevoerd omdat lpg minder schadelijk voor het milieu werd geacht dan benzine en diesel.

Wat is de g3-regeling?



De g3-regeling geeft voor auto's vanaf pakweg eind jaren 90 met g3- of cng-installatie (aardgas) een korting op de normale wegenbelasting voor lpg. Het demissionaire kabinet wil deze regeling per 1 januari 2026 afschaffen. Vanwege het beperkte aantal lpg-auto’s in Nederland, levert het relatief weinig geld op, maar voor de individuele gasrijder hakt het er flink in.



Heb je een g3-auto die tussen de 1451 en 1550 kilo weegt en woon je in de provincie Utrecht? Dan ben je nu 345 euro per kwartaal kwijt. Als het aan het kabinet ligt, wordt dat in 2026 maar liefst 475 euro. Dat is dus 130 euro meer per kwartaal en op jaarbasis ben je 520 euro duurder uit. Ook al is lpg per liter nog altijd de goedkoopste autobrandstof, voor de meeste lpg- en cng-rijders - denk bijvoorbeeld aan de g-tron-modellen Audi - zijn dat geen fijne berichten.

Mrb-vrijstelling klassiekers afgeschaft?



Wie helemaal geen wegenbelasting wil betalen, rijdt een auto van 40 jaar of ouder. Al zal de mrb-vrijstelling maar zelden de reden zijn dat iemand voor zo'n auto kiest. Toch wil het demissionaire kabinet ook deze regeling versoberen. Het plan is om er in 2028 mee op te houden. Dat zou betekenen dat alle auto’s van een later bouwjaar dan 1988 nooit volledig wegenbelastingvrij worden.



En dat terwijl auto’s van 40 jaar en ouder bijna nooit meer rijden dan een paar duizend kilometer per jaar. Dat worden dure kilometers. Helemaal voor eigenaren van meer dan één klassieker en dat zijn echt niet altijd steenrijke collectioneurs. Veel klassiekerrijders zijn mensen die alle eindjes aan elkaar knopen om hun hobby te kunnen uitoefenen. Overigens is de huidige regeling al vrij karig. In veel andere Europese landen worden auto's al vanaf 30 jaar belastingvrij.



Wegenbelasting campers verdubbeld



Een derde mrb-regeling die het kabinet vanaf 2026 op de schop wil doen, is die van het kwarttarief voor campers. De reden dat het kwarttarief in het leven werd geroepen, is dat de meeste campers maar een deel van het jaar worden ingezet. Omdat campers zwaar zijn en meestal een dieselmotor hebben, scheelt dat aanmerkelijk in de kosten. Als het aan het demissionaire kabinet ligt, wordt het kwarttarief vervangen door een halftarief.



Voor campereigenaren betekent dat dus een verdubbeling van de kosten voor wegenbelasting. Klinkt niet onredelijk voor kapitaalkrachtige boomers met grote dure campers. Maar je zult net je zuurverdiende centen in een vijfdehands buscampertje hebben gestoken …

Voor g3-/lpg-rijders, klassiekerliefhebbers en campereigenaren is het te hopen dat de Tweede Kamer deze voorstellen wegstemt. Want vooralsnog zijn het 'maar' voorstellen. Wordt vervolgd.