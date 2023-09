De vernieuwde Tesla Model 3 is vanaf nu beschikbaar voor private lease

Sinds de introductie van de Tesla Model 3 is de elektrische sedan de benchmark in zijn segment. Na zes jaar wordt hij uitgebreid vernieuwd. De Model 3 Highland is vanaf nu ook beschikbaar in onze private lease vergelijker.



Met private lease kun je voor een vast maandbedrag beschikken over de nagelnieuwe Model 3. In dit bedrag zitten het aankoopbedrag, afschrijving, verzekering en het onderhoud al verwerkt. Alleen de stroomkosten komen er dus nog bij. De Tesla Model 3 private lease je voordelig in onze prijsvergelijker.

Tesla Model 3 Highland: wat is er nieuw?

Hoewel het lijnenspel veelal hetzelfde blijft, zijn er toch duidelijke optische veranderingen te ontdekken bij de facelift. Zoals de plattere koplampen. Ook aan de achterkant is de vormgeving van de lampen op de schop gegaan: de nieuwe Model 3 is te herkennen aan C-vormige achterlichten.

De Model 3 heeft geen hendels meer achter het stuur, richting aangeven doe je nu met knoppen op het stuur. De passagiers achterin hebben een eigen touchscreen gekregen. Verder is de geluiddemping in de auto verbeterd, waardoor het stiller is aan boord. In het interieur heeft Tesla verbeterde materialen gebruikt.

2 uitvoeringen om uit te kiezen

Het leveringsgamma van de Tesla Model 3 is lekker overzichtelijk . Er zijn twee uitvoeringen om uit te kiezen: de Model 3 (RWD) en de Model 3 Long Range (AWD).

Tesla Model 3 (RWD)

Eerstgenoemde is de instapper van de elektrische sedan en biedt een aandrijflijn die 283 pk en 420 Nm koppel loslaat op de achterwielen. In combinatie met het accupakket van 55 kWh kom je tot 513 kilometer op één acculading (WLTP). Snelladen doe je met een maximaal 170 kW.

Standaard zijn luxezaken als camera’s rondom, een elektronisch sperdifferentieel achter, kunstlederen bekleding, volledig automatische airconditioning met afstandsbediening, een glazen dak en het grote 15 inch touchscreen.

Tesla Model 3 Long Range (AWD)

De Long Range-uitvoering heeft een elektromotor op beide assen en is dus vierwielaangedreven. De aandrijflijn is 498 pk sterk. Het accupakket is een stuk groter (75 kWh), waardoor de Long Range een actieradius heeft van maar liefst 629 kilometer (WLTP). Tevens is het snellaadvermogen opgekrikt tot 250 kW.

Ook heeft deze uitvoering van de Model 3 een uitgebreidere uitrusting. Zo heeft de Long Range 8 speakers meer (17 in plaats van 9), een extra sperdifferentieel (voor), mistlampen en extra klimaatopties zoals bijvoorbeeld stuurwielverwarming.

Losse opties

Verder zijn op beide uitvoeringen van de Tesla Model 3 losse opties bestelbaar. Voor een extra maandbedrag voeg je bijvoorbeeld een trekhaak of grotere wielen toe. Ook ‘Enhanced Autopilot’ is verkrijgbaar. Hiermee kan de auto zelf van rijbaan wisselen. De overtreffende trap is het Full Self-Driving Capability-pakket. Hiermee voeg je verkeerslicht- en verkeersbordherkenning toe aan het zelfrijdende systeem. De Tesla Model 3 is te bestellen in 5 kleuren.

Tesla Model 3 private lease

De Tesla Model 3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 579,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 per jaar. Bekijk alle Tesla Model 3 prijzen.