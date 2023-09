Waarom Mercedes stiekem een Chinese batterij in de nieuwe CLA stopt

De nieuwe Mercedes CLA wordt voor het eerst als elektrische auto geïntroduceerd. Daarbij gaat Mercedes gebruikmaken van een bekende batterij van Chinese makelij.

Op de IAA in München gaf Mercedes met de CLA Concept een korte vooruitblik op de nieuwe Mercedes CLA. De vierdeurs coupé of shooting brake uit Stuttgart zal zijn debuut maken als EV. De CLA doet dit met indrukwekkende (elektrische) specificaties: 750 kilometer actieradius (WLTP), een verbruik van slechts 12 kWh per 100 kilometer en een snellaadvermogen van 250 kW. En ook het verwachte motorvermogen van 328 pk is geen kattenpis.

Batterij van BYD

Deze specificaties zijn gereserveerd voor de topversie van de CLA. Mercedes installeert hierin een volledig nieuwe batterij met een zeer hoge energiedichtheid dankzij het gebruik van siliciumoxide.



Ook over de accupakketten aan de onderkant van het gamma is wat interessants te melden. Bij de instapversies van de CLA gaat Mercedes volgens Chinese bronnen de Blade Battery van de Chinese batterijgigant en autoproducent BYD gebruiken. Het merk zelf past deze LFP-batterij bijvoorbeeld toe in de BYD Atto 3, en ook Tesla gebruikt hem in de instapmodellen van de Tesla Model Y. De reden is dat de blade-batterij enkele prettige onderscheidende eigenschappen heeft.



Onverwoestbaar en compact

Allereerst zijn de Blade-batterijen volgens BYD ‘onverwoestbaar’. Ze zijn door de Chinezen met groot succes onderworpen aan verschillende proeven om de sterkte te testen. Zo zou de Blade-batterij geen krimp hebben gegeven toen er een zware vrachtwagen overheen reed en doorstond hij ook de spijkertest met glans. Dat is de belangrijkste graadmeter voor de brandveiligheid. Zelfs tegen temperaturen van 300 graden bleek de Blade Battery bestand.

Verder is de BYD-accu heel compact. Dit komt door de platte wijze waarop de cellen zijn opgesteld, vandaar ook de naam Blade Battery. Door deze techniek passen twee keer zoveel cellen in dezelfde ruimte. Tot slot is de Blade Battery een stuk goedkoper dan de courante lithium-ionaccu’s. Doordat de Blade-batterij een LFP-accu (lithiumijzerfosfaataccu) is, zijn er voor de productie geen duur kobalt en nikkel nodig. Dat verlaagt de productiekosten sterk en betekent tevens een minder zware aanslag op het milieu.