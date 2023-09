BMW heeft al 10 jaar gelijk over de zelfrijdende auto

In 2013 deelt BMW een wild toekomstplan met ons: auto’s die rijden zonder bestuurder. We liften mee in een speciaal geprepareerde BMW 5-serie met een chauffeur die expres zijn handen in de lucht houdt. Hier komt de zelfrijdende auto!

Het idee van de zelfrijdende auto is ook in 2013 natuurlijk niet nieuw. Toen tien jaar daarvoor de eerste auto’s met adaptieve cruise control op de markt kwamen, droomden sommigen al van automatisch voorttuffende auto’s. De chauffeur zou in alle rust achter het stuur ontbijten, zich daarna nog even scheren en uitgerust op kantoor arriveren. Maar technologisch gezien is het een reusachtige stap van de auto die zelf zijn snelheid afstemt op die van zijn voorligger, naar een auto die de hele weg ‘ziet’ en zelfstandig van rijbaan wisselt.

Kofferbak vol computers

De aangepaste 5-serie waarin BMW ons in 2013 autonoom over de autobahn verplaatst, heeft een kofferbak vol computers. Grappig, bij nieuwe autotechniek is het altijd de kofferbak die sneuvelt. Zo ging het ook bij de eerste auto’s met airconditioning, daarbij nam de koeltechniek eveneens de hele bagageruimte in beslag.

Al die computers zijn nodig om de input van de talloze sensoren te verwerken. Een beeldscherm op het dashboard toont hoe de auto de weg ‘ziet’: er zijn vier rijstroken en de strook waarop wij rijden is blauw. De andere auto’s en vrachtauto’s bewegen als donkerblauwe blokken over het scherm. Als we langs een invoegstrook komen, versnelt de 5-serie om ruimte te maken voor een invoegend blok.

Tesla werkt hetzelfde

Destijds keken we onze ogen uit (daar rijdt inderdaad een vrachtwagen, het scherm heeft gelijk), maar tegenwoordig is het heel normaal dat jij ziet wat de auto waarneemt. Vooral Tesla’s staan erom bekend dat het beeldscherm toont hoe jouw auto door het verkeer beweegt. De donkerblauwe blokken zijn verruild voor plaatjes van auto’s en vrachtwagens, maar het concept is hetzelfde. Alleen zijn de computers ondertussen zo krachtig en compact, dat het je geen bagageruimte kost.

Onze terugblik laat ook zien hoe weinig er eigenlijk is veranderd in tien jaar tijd. In 2013 mag een volledig zelfrijdende auto van de wet nog niet. En dat is nog steeds het geval. De techniek is er, maar de wetgeving niet. BMW voorspelde toen al dat er veel tijd overheen zou gaan, een jaar of vijftien zelfs. Wat dat betreft loopt alles nog volgens plan van BMW. Maar we spreken jullie opnieuw in 2028.