Elektrische BMW M3 krijgt 4 motoren en meer pk's dan menselijk wenselijk

De nieuwe BMW M3 is onderweg en zal de allereerste volledig elektrische creatie van de M-divisie van BMW worden. Dat bevestigt Frank Weber, hoofd van productieontwikkeling in Beieren, tijdens de introductie van de BMW i5.



De M3 is al sinds 1986 de iconische sportieve versie van de welbekende BMW 3-serie. De Duitsers zijn momenteel druk bezig met de zevende generatie van de auto, die wordt verwacht in 2027. De nieuwe M3 zal worden gebaseerd op de Vision Neue Klasse die BMW eerder deze maand presenteerde. Het wordt niet alleen de eerste elektrische interpretatie van de M3, maar zal naar alle waarschijnlijkheid ook de laatste M3 worden met een verbrandingsmotor.

Loop jij warm voor de M3 EV? Meld je nu aan voor de gratis nieuwsbrief en ontvang al het belangrijke autonieuws in je mailbox!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

BMW M3 EV (2027): belachelijke specs

De BMW M3 EV moet een sportwagen worden die de grenzen verlegt. De Duitsers mikken naar verluidt op minimaal een megawatt (1000 kW) aan vermogen. Als dit lukt zal de M3 minimaal 1340 pk krijgen. 1340 pk! Dit wordt bereikt door de M3 EV uit te rusten met niet één, niet twee, maar vier elektromotoren. Een voor elk wiel dus.

Op deze manier kan het vermogen heel precies regeregeld worden. Of zelfs volledig worden uitgeschakeld, zodat de elektrische M3 op commando verandert van een auto met vierwielaandrijving in een achterwielaandrijver.

Volgens Weber is het platform van de Neue Klasse gemaakt om vier elektromotoren te ondersteunen en nodigt het platform dus uit om ‘los te gaan’. “We willen iets introduceren waarmee we aantonen hoe ver we kunnen gaan met het platform van de Neue Klasse”, aldus de BMW-baas.

Rijdersgevoel blijft

Weber begrijpt dat mensen zullen moeten wennen aan een elektrische M3. Vooral het motorgeluid zal gemist worden, maar aan het rijdersgevoel zal het niet ontbreken volgens de topman. Hij benadrukt dat het weggedrag van de M3 EV ‘ongelooflijk’ zal zijn.

Ook met verbrandingsmotor

Zoals het nu lijkt, komt de nieuwe BMW M3 er ook met een verbrandingsmotor. De 3,0 liter 6-in-lijn met turbo. Deze legendarische motor gebruikt BMW al langer in de M3. Momenteel werken ze er in Beieren hard aan om de zescilinder aan de Euro 7-normen te laten voldoen.

De huidige BMW M3 levert 473 pk en klaart een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,2 seconden. De M3 Competition doet daar nog 30 pk bovenop (503 pk) en is 0,3 seconden sneller in de sprint. De M3 CSL heeft zelfs 553 pk, maar dat klinkt plotseling niet zo indrukwekkend meer.