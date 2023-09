Peugeot E-3008 (2024) komt 700 kilometer ver dankzij deze EV-primeur

De Peugeot E-3008 is het eerste model van Stellantis dat op het nieuwe STLA Medium-platform staat. De actieradius liegt er dan ook niet om; Peugeot geeft voor zijn elektrische suv een rijbereik op van maximaal 700 kilometer.

De nieuwe Peugeot E-3008 is 4,54 meter lang, 1,89 meter breed en 1,64 hoog. Hiermee is hij 10 centimeter langer, vijf centimeter breder en twee centimeter hoger dan de huidige 3008. De wielbasis bedraagt 2,73 meter. Ook dat is groter, namelijk zo'n zes centimeter.

De bagageruimte van 520 liter is dan weer identiek aan die van de 3008. Verder zijn er nog 17 verschillende opbergruimtes met een inhoud van in totaal 34 liter. Een raakvlak met de 408 zijn de aerodynamische lichtmetalen wielen (19- of 20-inch) met een nogal bijzonder design.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Over design gesproken: Peugeot heeft het zelf niet over een suv, maar over een fastback-suv. Een beetje zoals de Peugeot 408, maar wel wat dikkiger. In het kader van body positivity zeggen we hier verder niets over ...





3 elektrische aandrijflijnen voor Peugeot E-3008

Er is keuze uit drie elektrische aandrijflijnen: single motor (210 pk), dual motor (320 pk) en longe range (230 pk). De dual motor beschikt over een extra elektromotor achter en heeft dus 4x4-aandrijving. De eerste twee versies komen op een acculading 525 kilometer ver, de long range haalt 700 kilometer (WLTP).

Die topversie heeft dan ook een lithium-ion batterij van 98 kWh, terwijl de andere versies het met 73 kWh moeten doen. Een warmtepomp is optioneel leverbaar, net als een 3-fase boordlader met 22 kW. Een exemplaar met 11 kW is standaard.

Snelladen doet de Peugeot E-3008 met maximaal 160 kW. Hiermee is de batterij in een halfuur opgeladen tot 80 procent. Met de vehicle to load-functie kun je bijvoorbeeld een elektrische fiets opladen.

Peugeot E-3008: levertijd en prijs

Hoewel niet iedereen fan is, houdt Peugeot stug vast aan zijn i-cockpit. Ook de nieuwe E-3008 heeft een klein stuurtje. Het centrale deel hiervan is zelfs kleiner geworden en geeft een 'zwevend' effect.

Mogen we je mailen zodra we de nieuwe Peugeot E-3008 testen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dat doet het rechthoekige scherm boven op het dashboard ook; dit lijkt losgekoppeld van de bovenkant van het dashboard, iets wat versterkt wordt door lichteffecten. Het ziet heel fraai uit, maar of zo'n scherm pal voor je neus prettig is, we betwijfelen het. Het maakt een head-up display in ieder geval overbodig.

De nieuwe Peugeot E-3008 komt in februari 2024 op de markt. We wachten nog op de adviesprijzen, maar reken maar dat-ie niet in aanmerking komt voor EV-subsidie. De E-3008 wordt ongetwijfeld duurder dan de E-308 (vanaf 45.585 euro).