Dus jij klaagt over de hoge brandstofprijzen? Dat is terecht (en het wordt nog erger)

Als Nederland bovenaan staat, zijn we allemaal trots, toch? Nou, niet als je kijkt naar de brandstofprijzen. Benzine tanken is in Nederland duurder dan in alle andere Europese landen.

Wie is zich de laatste maanden niet wezenloos geschrokken als hij zijn tank volgooide? Met name mensen met een benzineauto waren de sigaar.

In juni 2022 was het nog erger: toen betaalden we met 2,50 euro per liter benzine de absolute recordprijs. Ook de prijs van diesel rees de pan uit en was op een punt zelfs duurder dan benzine. De situatie liep dusdanig de spuigaten uit, dat het kabinet ingreep. Dit deed het door een korting te geven op de accijnzen. Een deel van de korting verdween op 1 juli 2023. En nu is de prijs het hoogst van alle Europese landen.

Waar goedkoop tanken in Europa?

De verschillen tussen de EU-landen zijn enorm. In Nederland is de gemiddelde benzineprijs 2,11 euro (E10), waarmee we het duurste land zijn. Terwijl je in Polen – het goedkoopste land om benzine te tanken - maar 1,49 euro betaalt. Dat is een verschil van 62 cent per liter. Tank je 50 liter, dan ben je in Polen dus ruim 30 euro goedkoper uit!

Ook in Oostenrijk (1,70 euro), Luxemburg (1,67 euro), Kroatië (1,63 euro) en Tsjechië (1,65 euro) betaal je een stuk minder. België staat met 1,82 euro in de middenmoot. Let wel: het is een momentopname. De prijs schommelt flink vanwege de fluctuerende olieprijs, bovendien verschilt de prijs van benzine en diesel per regio. In Nederland betaal je bijvoorbeeld minder bij tankstations in de buurt van de grens met België en Duitsland.



Diesel is in Nederland minder duur dan in België



Dieselrijders betalen weliswaar meer wegenbelasting dan mensen met een benzineauto, maar aan de pomp verdienen veelrijders dat terug. De prijs van een liter diesel is heel gemiddeld vergeleken met de rest van Europa. Je betaalt 1,86 euro. In België (1,89 euro), Zweden (2,07 euro) en Zwitserland (2,12 euro) betaal je meer, in Frankrijk en Italië ligt de prijs op hetzelfde niveau als in Nederland. Ook voor dieselrijders is Polen (1,44 euro) onverslaanbaar.

In 2024 wordt tanken nóg duurder

Als je al schrikt van de huidige benzineprijzen, dan kun je na de jaarwisseling je ‘lol’ op. Wanneer in de plannen niets verandert, wordt de accijnskorting in 2024 helemaal losgelaten. Een liter benzine wordt dan nog eens 8,7 cent duurder, diesel stijgt met 5,6 cent en de prijs van LPG neemt toe met 2,1 cent. Al is niet duidelijk of de plannen doorgaan.



Alle Europese brandstofprijzen op een rij