Dit onderzoek laat zien welke persoonlijke informatie jouw auto verzamelt

Steeds meer persoonlijke informatie van mensen komt ondanks de privacywetgeving in handen van bedrijven en organisaties. Zo ook bij de producent van jouw auto. Maar sommige automerken gaan wel erg ver met hun dataverzameling …

Dat blijkt uit een onderzoek van Mozilla. De organisatie die zich inzet om de rol van internet in het leven van mensen in kaart te brengen, onderzocht hoe het zat met het privacybeleid van 25 automerken. De conclusie was schokkend: volgens Mozilla gaat geen enkel merk correct om met de data die het verzamelt. Sterker nog, van alle productcategorieën die Mozilla’s team ooit heeft onderzocht, scoren auto’s op privacyterrein veruit het slechtst.

Al het autonieuws ontvang je in je mailbox met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Data wordt gedeeld en verkocht

Zo bleek dat alle onderzochte merken meer gegevens verzamelden dan nodig was om hun connected diensten uit te voeren. Deze data wordt door 84 procent van de merken beoordeeld, gedeeld en doorverkocht. Ook worden de gegevens doorgegeven aan opsporingsdiensten. Daarbij geeft 92 procent van alle merken hun klanten geen enkele zeggenschap in wat er gebeurt met hun persoonlijke informatie. Alleen Renault en Dacia wijzen bestuurders op hun recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Om welke data gaat het?

Maar om welke persoonlijke data gaat het dan? Autoproducenten houden bij waar je rijdt, hoe hard je rijdt en wat voor media je afspeelt in de auto. Het gaat echter nog veel verder. Zo hebben bijvoorbeeld Nissan en Kia in hun privacybeleid geschreven dat ze data mogen verzamelen over je ‘genetische informatie en kenmerken’ en zelfs over je seksleven.

Ook Tesla zakte in het onderzoek door het ijs. Dit heeft de Amerikaanse producent te danken aan de vele AI-systemen en camera’s die op al de Tesla’s geïnstalleerd zijn. Deze camera’s leggen alles vast, waarna deze beelden in handen komen van Tesla. In april berichtte Reuters dat deze beelden door medewerkers van Tesla werden bekeken en gedeeld.

Hoe zit het met jouw auto?

Mozilla heeft een overzichtspagina gemaakt waarin al de 25 onderzochte automerken staan. Zo kun je er achter komen hoe het zit met het privacybeleid van jouw auto. Helaas is de kans erg groot dat dit niet zo best is. Volgens Mozilla is er maar één oplossing: “Consumenten hebben bijna geen controle en keuze over hun privacy, anders dan het kopen van een ouder automodel.”