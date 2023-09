Je hoeft geen connaisseur te zijn om te zien dat de Mitsubishi Colt is afgeleid van de Renault Clio. Welke auto is de beste voor koopjesjagers?



Mitsubishi beleeft zijn wederopstanding in Nederland aan de hand van Renault. Eerst kwam de nieuwe Mitsubishi ASX, die was afgeleid van de Captur. En nu komt er een Japanse Clio-kloon met een overbekende naam, de Colt. We duiken in de prijslijst van beide modellen.

Clio bijna 1000 euro duurder



De basisprijs van de Mitsubishi Colt is 21.990 euro, terwijl je voor een Renault Clio minstens 22.950 euro betaalt. Scheelt je bijna 1000 euro ... maar ook een hoop vermogen. De 1,0-liter driecilinder benzinemotor van de Colt is goed voor 65 pk. Ook de Clio heeft een driecilinder, maar die heeft een turbo en is goed voor 91 pk. Bij de Colt moet je het bovendien doen met vijf versnellingen, terwijl de Clio een zesbak heeft.

Mitsubishi Colt Hybrid



Het is niet zo dat Mitsubishi door Renault alleen wordt afgescheept met een traag, turboloos driecilindertje. Je kunt wel degelijk kiezen voor 91 pk en een zesde versnelling, maar de prijs van de Colt schiet dan wel omhoog. Je betaalt 24.990, al is de standaarduitrusting uitgebreider met onder meer sleutelloze toegang en de mogelijkheid om je telefoon op te laden.



En dan die ingewikkelde hybride-motor van Renault. Ook deze mag Mitsubishi gebruiken. De Colt 1.6 Hybrid kost 27.990 euro. De Renault E-Tech Hybrid 145 is met een vanafprijs van 25.820 euro de goedkopere optie, al is hij minder rijk uitgerust. Zo heeft de Colt standaard 16-inch lichtmetaal, bij de Clio moet je dan uitwijken naar uitrustingsniveau Techno. En die zit met zijn prijs van 27.820 bijna op het niveau van de Colt.



Al met al is er voor koopjesjagers niet zoveel eer te behalen aan de Colt en de Clio; versies met dezelfde motor en uitrusting kosten ongeveer hetzelfde. Er is wel een groot verschil in garantie: Renault gaat niet verder dan twee jaar, terwijl Mitsubishi uiterst gul is met acht jaar fabrieksgarantie.



Alle prijzen Mitsubishi Colt (2023)