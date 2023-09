Tesla? Dat was toch het automerk van de dikke kieren en niet aansluitende plaatdelen? Dat is nu echt verleden tijd met de grondig gewijzigde Tesla Model 3. Bovendien was de Model 3 op andere onderdelen al de norm der dingen. Op het gebied van snelladen en actieradius bijvoorbeeld. En die werd nog groter.



Na zes jaar werd het uiterlijk van de Tesla Model 3 voor het eerst echt ingrijpend veranderd. Zo werden de koplampen aangepast. Ze zijn wat platter en hebben led-dagrijverlichting. Ook de bumper is anders, de mistlichten zijn verdwenen. Aan de achterkant herken je de Model 3 aan de C-vormige achterlichten. De aerodynamica profiteerde van de veranderingen; de Cw-waarde: daalde van 0,23 naar 0,219. Dat heeft positieve gevolgen voor de actieradius.

Gevolgen voor de actieradius

Afhankelijk van de uitvoering, stijgt de actieradius van de Tesla Model 3 met 5 tot 8 procent. De Model 3 met achterwielaandrijving heeft nu een actieradius van 513 km (was 490 km), terwijl de Long Range-auto nu 629 kilometer ver komt op één acculading. Snelladen gaat nog steeds met 170 kW (Standard Range) of 250 kW (Long Range).



Weg zijn de kieren

Vooral bij de eerste modellen die van de band rolden was de kritiek niet mals; plaatdelen sloten niet zo mooi op elkaar aan. Als je de portieren sloot, klonk het als een stadsauto uit de jaren tachtig en ook binnenin keek Tesla niet op een kiertje meer of minder. Zoals ook het harde plastic een goedkope indruk maakte. In 2021 werd de Tesla Model 3 voor het eerst vernieuwd en hadden Tesla-sceptici al veel minder te klagen over de afwerking of op de toegepaste materialen.



Tesla Model 3 afwerking

Elon Musk is blijkbaar toch gevoelig voor kritiek, want Tesla belooft in de nieuwe Model 3 een ‘warme en prettige sfeer en premium materialen’. En dus werd de kwaliteit nog eens verbeterd. De helft van de toegepaste materialen zou nieuw zijn. Ook de rijbeleving wordt meer wat je van een gevestigd automerk verwacht. Dankzij akoestisch glas rondom, verbeterde lagerbussen en afdichtingen en extra geluiddempende materialen is het stiller in de Model 3. Je kunt nu ook draadloos je telefoon opladen en er zijn 3 USB C-laadpoorten aan boord.



Het dashboard zelf is nog altijd even minimalistisch, met het grote scherm als blikvanger. De bediening van dat scherm was altijd al verbluffend logisch. Hendels aan het stuur zoek je tevergeefs, de richtingaanwijzers zitten nu in het stuur.

Ook de achterpassagiers hebben in de nieuwe Model 3 een eigen scherm. Dankzij de toegenomen stilte kun je in de Long Range-versie extra aandachtig luisteren naar de muziek uit de 17 speakers van het audiosysteem, dat Tesla zelf heeft ontwikkeld. De versies met achterwielaandrijving krijgen 8 speakers minder. Tot slot zijn er twee nieuwe kleuren: ultra red en stealth grey.

Tesla Model 3 facelift 2023 prijs

In oktober of november oktober 2023 worden de eerste nieuwe Models 3 geleverd. De prijs van de Tesla Model 3 RWD (2023) is 42.990 euro en de Tesla Model 3 Long Range kost minstens 50.990 euro.