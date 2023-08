Deze Android Auto dongle maakt je dagelijkse autorit een stuk aangenamer

Het is het eerste wat veel automobilisten doen zodra ze met hun auto naar het werk gaan: hun smartphone met Android Auto koppelen aan het scherm van de auto. Superhandig, maar het gaat helaas niet altijd draadloos. Voor deze groep mensen is er goed nieuws.

De zomervakanties zitten erop. We gaan met z’n allen weer aan het werk, stappen meer in de auto en … belanden vaker in de file. Om toch nog een beetje in de vakantiestemming te blijven, speel je in de auto via Spotify je favoriete vakantie-playlist af. Met Android Auto tover je immers in een handomdraai de muziekapp op het scherm van je auto. Maar ook andere handige apps, zoals Google Maps en Flitsmeister.

Helaas wordt de vakantie-napret verstoord als Android Auto niet draadloos is. Je zit dan opgescheept met een kabeltje tussen je smartphone en het scherm. Dat lijkt onbelangrijk, vooral als je nog aan het nagenieten bent van de vakantie, maar wie vaak onderweg is, weet dat het kabeltje verrassend vaak in de weg zit en gaat irriteren. Gelukkig is er een oplossing.

Met de AAWireless dongle verbind je je smartphone voortaan automatisch én draadloos met Android Auto. Zonder gedoe en zonder kabeltje. En omdat je Auto Review leest dan wel bezoekt, krijg je tijdelijk maar liefst 15% korting op de AAWireless dongle. De exclusieve kortingscode die je hiervoor moet gebruiken is: BTWAUTO.

Koop de AAWireless met 15% korting

4 redenen waarom je dagelijkse autorit met de AAWireless dongle een stuk plezieriger wordt



1: Nooit meer dat onhandige kabeltje

Hoe onbenullig een kabeltje ook lijkt, als je dit keer op keer moet aansluiten, word je he-le-maal gek. En waarom zou je? Draadloos maakt het leven zoveel gemakkelijker. De AAWireless dongle maakt bovendien automatisch verbinding met je auto. Oké, je moet eerst eenmalig een simpel installatieproces doorlopen, maar daarna kan het feest beginnen.

Je auto hoeft niet te voldoen aan allerlei ingewikkelde eisen. Als het infotainment van je auto Android Auto ondersteunt, kun je de AAWireless dongle gebruiken. Zo simpel is het.

2: Begin je werkdag relaxed

Dat je na je vakantie weer aan het werk moet, is al wennen. Het laatste wat je dan wilt, is dat je in de auto stapt, snel je smartphone wilt aansluiten maar tot de ontdekking komt dat het kabeltje nog in de woonkamer ligt. Zucht. Net nu je drie straten verderop geparkeerd staat.

Met de AAWireless dongle voorkom je dit. Die laat je gewoon in je auto liggen. De AAWireless dongle maakt automatisch verbinding met je auto. Je bespaart tijd én voorkomt stress. De werkdag is nog nooit zo chill begonnen.

3: Zo Nederlands als een stroopwafel

Allemaal leuk en aardig, die gadgets uit verre landen, maar wat je wilt, is een Nederlands product. Al is het alleen maar omdat er een handleiding in normaal, begrijpelijk Nederlands bij zit. De AAWireless dongle is zo Nederlands als een stroopwafel en een draaiorgel. De meest geavanceerde Android Auto dongle is ontwikkeld door het Groningse bedrijf CP & EB IT en wordt geproduceerd in Europa.

Wat je van ver haalt is lekker, maar dicht bij huis is nog lekkerder. De AAWireless dongle is een stuk geavanceerder dan andere dongles. Vooral vanwege de gebruiksvriendelijke gratis app. Hiermee kun je bepaalde functionaliteiten in Android Auto naar eigen smaak aanpassen. Verder kun je de AAWireless dongle up-to-date houden en snel en gemakkelijk bugs fixen, zover die überhaupt al voorkomen.

En mocht je er even niet uitkomen met de installatie van het apparaatje, kun je terugvallen op de app. Deze loodst je snel door het proces heen.

4: Tijdelijk met flinke korting

De AAWireless dongle is exclusief voor de lezers en bezoekers van Auto Review tijdelijk extra voordeling in aanschaf. Tot 10 september betaal je € 67,99 in plaats van € 79,99. Dat is een korting van 15%. En daar hoef je niks voor te doen, behalve slim gebruik te maken van de exclusieve kortingscode BTWAUTO.

Koop de AAWireless met 15% korting