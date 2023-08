De BYD Seal U is een elektrische suv in het D-segment met een lengte van 4,78 meter. Dat is ongeveer net zo lang als een Tesla Model Y (4,75 meter). Ook de actieradius is vergelijkbaar: de BYD Seal U komt tot 500 kilometer ver op een volle accu, de Tesla Model Y tot 533 kilometer. Allebei zijn geschikt voor vijf inzittenden en beide zijn uitgerust met een groot centraal display van om en nabij 15-inch. De Tesla Model Y staat voor 46.990 euro in de prijslijst. Wat de BYD Seal U gaat kosten, is nog niet bekend. De elektrische suv maakt begin september eerst zijn Europese debuut op de autobeurs IAA. Die wordt trouwens niet langer in Frankfurt gehouden, maar in München.

De letter U in de modelnaam staat voor 'Utility', vrij vertaald 'nuttig/bruikbaar'. BYD zegt dat zijn nieuwe elektrische suv 'maximaal veelzijdig' is en de bagageruimte 'riant'. Naar het aantal liters is het vooralsnog gissen. Ook heeft BYD het over 'een zeer hoog veiligheidsniveau'. BYD Seal U actieradius De actieradius van 500 kilometer hoort bij het accupakket van 87 kWh. Wie met een minder groot bereik tevreden is, kan terecht bij de versie met 71,8 kWh. Dan bedraagt de BYD Seal U actieradius 420 kilometer. De uitvoeringen heten Design respectievelijk Comfort. Snelladen kan met 115 kW (Design) of 140 kW (Comfort). De BYD Seal U is uitgerust met een 218 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Dat komt helemaal niet overeen met de Tesla Model Y die in de basis achterwielaangedreven is en een schep meer vermogen heeft, namelijk 347 pk. De Tesla Model Y accelereert dan ook in 6,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Zijn Chinese concurrent doet hier iets minder dan 10 seconden over. BYD Seal U levertijd De BYD Seal U wordt in het eerste kwartaal van 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Het is de derde elektrische suv die BYD in ons land aanbiedt. De andere zijn de kleinere BYD Atto 3 en de grotere BYD Tang, een elektrische auto met 7 zitplaatsen.

