Kabinet legt bom onder verkoop elektrische auto’s

Jarenlang werd de verkoop van elektrische auto’s met fiscale middelen gestimuleerd. Vanaf 2025 komt daar stapsgewijs een eind aan. Hierdoor wordt elektrisch rijden stukken duurder. Het kabinet verwacht dat de verkoop van EV’s hierdoor sterk onder druk komt te staan.

Wij schreven het al eerder: als het kabinet zijn plannen met betrekking tot de bijtelling en wegenbelasting voor elektrische auto’s niet zou bijstellen, verwachtten we een sterke daling van de verkoop van elektrische auto’s.

Nu geeft het kabinet zelf ook toe, bij monde van demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Dat doet zij in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van Ginneken en Boucke (D66).



Volle pond wegenbelasting voor EV's in 2026



Bij ongewijzigd beleid verdwijnt de vrijstelling van wegenbelasting voor EV’s in 2025. Vanaf dat jaar ga je het kwarttarief betalen van het (naar verwachting) benzinetarief. In 2026 is het helemaal uit met de kortingspret. Vanaf dat jaar mogen EV-rijders het volle pond gaan betalen voor wegenbelasting.



Ook bijtelling elektrische auto's omhoog



Ook het bijtellingsvoordeel voor leaserijders met een elektrische auto is vanaf 2026 afgelopen. Nu is die nog 16 procent over de eerste 30.000 euro van de aanschafprijs. Voor het resterende bedrag is dat 22 procent, het reguliere tarief dat ook voor benzine- en dieselauto’s geldt. In 2025 gaat het percentage voor de eerste 30.000 euro voor EV’s omhoog naar 17 procent en in 2026 wordt de bijtelling voor alle aandrijflijnen gelijkgetrokken tot 22 procent.

Kleine elektrische auto 700 euro per jaar duurder



Voor particulieren wringt de schoen vooral bij de wegenbelasting. Die wordt immers berekend op basis van het gewicht. Aangezien het accupakket een EV 300 tot 500 kilo zwaarder maakt dan een vergelijkbare benzineauto, stuwt dat de wegenbelasting flink omhoog. De staatssecretaris zelf geeft toe dat de wegenbelasting voor een elektrische auto hierdoor 200 tot 500 euro per jaar duurder uitvalt dan voor een gelijkwaardige benzineauto.



Ga je echter uit van de kleinste klasse, dat wil zeggen auto's als de Dacia Spring, Renault Zoe en de Opel Corsa Electric, dan zit je al snel op 700 euro per jaar. Temeer omdat er nog niets is afgesproken over eventuele gewichtscorrecties voor EV’s – bijvoorbeeld door (een deel van) het gewicht van het accupakket in mindering te brengen.

EV's onverkoopbaar



Met dit soort kosten, dure stroom én de hogere aanschafprijzen in het achterhoofd, lijken EV’s bijna onverkoopbaar te worden. Temeer omdat de aanschafsubsidie op nieuwe elektrische auto’s ook al gaat verdwijnen en die op tweedehands exemplaren daalt van 2000 naar 1000 euro.



Als het nieuwe kabinet wil vasthouden aan de doelstelling om vanaf 2030 alleen nog emissievrije nieuwe auto's te verkopen, zal het duidelijke keuzes moeten maken. Keuzes die elektrisch rijden een stuk aantrekkelijker moeten maken dan in het huidige vooruitzicht. De industrie zet al stappen door met betaalbaardere EV's te komen. Maar zeker als je de particulier over de streep wilt trekken, zul je ook iets moeten doen aan de wegenbelasting. Bijvoorbeeld door rekening rijden voor elektrische auto's voordeliger te maken.