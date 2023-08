De batterij van jouw volgende EV is hier: razendsnelle laadtijd en 700 kilometer range

Batterij-gigant CATL heeft een nieuwe batterij ontwikkeld die wel eens in jouw toekomstige EV zou kunnen worden gebruikt. Binnen 10 minuten laad je maar liefst 400 kilometer bij - genoeg voor een tripje van Nederland naar Noord-Frankrijk.



De Chinese batterijproducent - die onder andere accupakketten levert aan Tesla - presenteerde de nieuwe batterij genaamd Shenxing tijdens een online evenement. Volgens het bedrijf kan binnen 10 minuten dus ongeveer 400 kilometer range worden bijgeladen, en is de totale actieradius van de batterij 700 kilometer.

Wel moeten we hierbij vermelden dat het gaat om de acteradius volgens de Chinese CLTC-meetmethode. Reken voor de in Europa gehanteerde WLTP-methode op circa 100 kilometer minder. Maar 600 kilometer is nog veel.

Het geheim

Maar wat is het geheim van de nieuwe batterij? Shenxing is een LFP-batterij (lithium-ijzer-fosfaat). Dat levert een aantal grote voordelen op. Door het gebrek aan kobalt of nikkel is een LFP-batterij goedkoper te produceren en tevens hebben de accu’s een langere levensduur.

Een van de grote nadelen van LFP-batterijen is dat ze niet goed functioneren onder winterse weersomstandigheden: de batterij gaat sneller leeg en het opladen verloopt niet soepel. Deze problemen zijn echter aangepakt, meldt CATL. Volgens de Chinezen kan de accu binnen een half uurtje van 0 naar 80 procent opladen, zelfs bij temperaturen tot -10 graden.





Razendsnel laden

De Shenxing-batterij heeft een nieuwe samenstelling van materialen, waaronder een anode van grafiet. Hierdoor is de batterij goedkoop te produceren. CATL verwacht dan ook dat Shenxing een echt massaproduct wordt. Volgens de Chinezen is de batterij geschikt voor elk type voertuig. Daarbij is de Shenxing-batterij volgens CATL de eerste accu wereldwijd die 4C-laden ondersteunt. We zullen je de technische uitleg besparen: het betekent simpelweg dat er razendsnel kan worden geladen.

Succes nodig

Het potentiële succes van de Shenxing-batterij kan CATL wel gebruiken, aangezien het bedrijf te maken heeft met een teruglopende vraag naar batterijen. Dit komt mede door de groei van concurrent BYD, dat een steeds groter marktaandeel opeist.

De nieuwe batterij wordt naar verwachting al richting het einde van dit jaar massaal geproduceerd in thuisland China. De eerste elektrische auto’s die zijn uitgerust met Shenxing-batterijen worden in het eerste kwartaal van 2024 gelanceerd.