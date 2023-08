Column: ik ben klaar met al die bemoeizuchtige rijhulpsystemen

Wat kunnen autoliefhebbers (en auto­journalisten) toch mopperen. Zoals toen ­Porsche brak met de luchtgekoelde ­techniek en de 996 een watergekoelde boxermotor gaf. Maar ik mopper tegenwoordig ook.

Sommige Porsche-adepten klommen na de switch naar watergekoelde motoren zo hoog in de pen dat ze hoogtevrees kregen. In hun ogen is de 993 de laatste echte 911 en alles wat daarna kwam lusten ze niet.



Zo’n duidelijke scheidingslijn trekken sommige mensen nu ook bij de elektrische auto. Je kent hun slogan vast wel: ‘elektrisch rijden is voor botsauto’s op de kermis’. Een van onze Facebook-volgers ­reageert onder elk EV-bericht dat we plaatsen ­steevast met het weinig vleiende Elektroschrott.

Ik had nooit gedacht dat ik ook zo zou worden. Een zuurpruim die zijn tijd vult met het afzeiken van technologische ontwikkelingen. En waarom zou ik ook? Ik vind elektrisch rijden fascinerend, want daar gebeurt het grote nieuws. Na honderd jaar op ­benzine te hebben gereden, transformeert de ­autowereld naar rijden op stroom en wij aan­schouwen het allemaal vanaf de eerste rang.

Piepjes en lampjes zijn voor botsauto’s op de kermis

Dat ik toch overweeg een scheidingslijn te trekken, heeft alles te maken met de nieuwste veiligheidssystemen die je vindt in moderne auto’s. En of je nu op stroom of benzine rijdt, geen brandstofsoort ontspringt de dans. Wat ik wil, is een auto waarbij je gewoon kunt instappen en wegrijden zonder waarschuwende piepjes te horen. Dat begint namelijk een probleem te worden. De Toyota Prius piept zodra je te hard gaat, de Volkswagen ID.3 stuurt terug als je op de streep rijdt en de Nio ET5 trekt aan de bel als je te lang naar het touch­screen kijkt. Als Nio problemen heeft met hoe ik het touchscreen gebruik, hadden ze het anders moeten ontwerpen, denk ik dan.

Natuurlijk doen automerken dit niet om ons te pesten. De waarschuwing voor te hard rijden wordt in 2024 verplicht voor alle nieuwe auto’s. En bij modellen die het nu al hebben, kun je het gelukkig uitschakelen. Maar ik ben het zat om na het instappen één, twee en in sommige gevallen zelfs drie vinkjes uit te vinken of schuifjes te verschuiven in het menu van de rijhulpsystemen. Ik ben klaar met al die bemoeizuchtige systemen. Piepjes en lampjes zijn voor botsauto’s op de kermis.