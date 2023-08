Wat kost een Wallbox thuis - incl installatie

Lees ons artikel om te leren wat het kost om thuis een Wallbox/laadpaal aan te schaffen en te installeren. Inclusief mogelijk werk aan de meterkast.

Wat kost een laadpaal voor thuis? Die simpele vraag heeft een lastig antwoord. Want er komen allerlei zaken bij kijken en geen situatie is hetzelfde. Daarom is het een beetje alsof je vraagt: wat kost een zonvakantie? Dat hangt af van je eisen en wensen, zoals de bestemming, de vlucht, het hotel, de drankjes, enzovoort, enzovoort.

4 kosten om rekening mee te houden

De prijs van een laadpaal voor thuis is een optelsom van vier bedragen: de prijs van de laadpaal zelf, de kosten van de installatie, de mogelijke bijkomende kosten van de netbeheerder (daarover later meer) en de stroomprijs. We belichten ze hieronder stuk voor stuk.

1. Prijs van de laadpaal zelf

Wallboxen worden steeds goedkoper. Al vanaf 499 euro haal je zo’n apparaat in huis. Maar dan ligt de laadpaal bij je thuis op de keukentafel – een kunststof kastje met een beeldscherm en een laadsnoer eraan. Nu moet iemand de wallbox nog voor je installeren …

2. Kosten van de installatie

Je moet een elektromonteur inhuren om de laadpaal of wallbox te plaatsen en de stroomkabels aan te sluiten in de meterkast. Elke situatie is anders, dus is het bijna onmogelijk om een exact bedrag te noemen. Wil je de laadpaal op een paal of aan de muur? Hoeveel meter zit er tussen de wallbox en de meterkast? Moeten er kabels ingegraven worden? Houd rekening met pak ’m beet 400 tot 800 euro voor het installeren van de laadpaal.

3. Bijkomende kosten voor de netbeheerder

Bij oudere woningen moet de stroomaansluiting van het huis soms verzwaard worden. Het opladen van een elektrische auto kost namelijk veel elektriciteit en je wil niet dat de wasmachine uitvalt zodra je de auto inplugt.

De tarieven voor zo’n verzwaring staan op de website van jouw netbeheerder. Zo rekent Liander ongeveer 300 euro voor een verzwaring, plus de kosten van mogelijke aanpassingen aan je meterkast. Ook Liander benadrukt het belang van het inschakelen van een erkend installateur.

4. De stroomprijs

Benzine reken je af per liter, stroom per kilowattuur. In het energiecontract dat je hebt afgesloten voor thuis, staat die prijs. Bijvoorbeeld 0,40 euro per kWh. Dus in een Skoda Enyaq iV met de grote batterij van 77 kWh gaat voor 30,80 euro aan stroom. De hoge stroomprijs is een mogelijke reden waarom je nu nog niet elektrisch moet rijden.

