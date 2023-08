Dit Volkswagen-nieuwtje verandert de manier waarop jij al jaren richting aangeeft

Het is misschien wel de meest vanzelfsprekende handeling die je in een auto doet: richting aangeven. Toch denkt Volkswagen dat dit nog gemakkelijker kan.

In welke auto je ook stapt, je weet meteen hoe je richting moet aangeven. Mocht je geen flauw idee hebben: dit doe je nagenoeg altijd met het hendeltje links van het stuur. Omhoog is naar rechts, omlaag naar links. Simpeler kan niet. Getuige een patent speelt Volkswagen echter met het idee de knipperlichthendel bij het grofvuil te zetten. In plaats hiervan moet je de richtingaanwijzer met knoppen op het stuurwiel bedienen.

Knoppen op een stuurwiel klinken omslachtiger dan een simpel hendeltje. Zeker als je bedenkt dat je niet te maken hebt met één knop, maar twee rijen knoppen. Het ene rijtje is bedoeld voor bepaalde basisfuncties zoals de verlichting terwijl je met het andere rijtje de subcategorie bedient, zoals in het geval van verlichting het grootlicht, het mistlicht en dus ook het knipperlicht.

Hm, leuk bedacht, maar of het nieuwtje van Volkswagen gebruiksvriendelijk is, betwijfelen we. Het levert in ieder geval een nog minimalistischer interieur op, dus design-goeroes staan misschien wel te springen van enthousiasme.

Beide handen aan het stuur

Wat ook opvalt, is dat de knoppen niet op de spaak van het stuur zitten, zoals gewoonlijk bij stuurbediening, maar op de rand. Net boven je handen, als je tenminste netjes met beide handen aan het stuur rijdt en deze op kwart voor drie houdt. Voordeel is dat je ze aan het stuur kunt houden zodra je richting aangeeft. Maar dat doe je op de gebruikelijke manier eigenlijk ook al bijna.

Imagoschade

Volgens de uitleg bij het patent moet de nieuwe manier van richting aangeven een gebruiksvriendelijkere bediening opleveren. Het patent werd volgens autozeitung.de onlangs naar buiten gebracht door een Duits octrooibureau waar het begin 2022 door Volkswagen ingediend werd.

Dat is ruim voordat Volkswagen-baas Thomas Schäfer liet weten dat de touchknoppen in de Volkswagen ID.3 en de Volkswagen ID.4 hebben geleid tot veel imagoschade. Dus of de stuurbediening voor richting aangeven het productiestadium haalt, is nog de vraag.