BYD roept oorlog uit: “Tijd om de gevestigde orde te vernietigen”

BYD laat zijn tanden zien. Een BYD-evenement werd met een opmerkelijk expliciete videoboodschap afgesloten: “Het is tijd voor Chinese autofabrikanten om ‘de oude garde’ te vernietigen en de nieuwe wereldwijde marktleiders te worden.”

Dat meldt persbureau Reuters. BYD riep tevens in de video alle Chinese merken op om samen te werken om het ‘gezamenlijke doel’ te bereiken. Wang Chuanfu - oprichter en CEO van BYD - herhaalde de boodschap na de video: “Ik denk dat de tijd is gekomen voor Chinese automerken. Het is een emotionele behoefte voor de 1,4 miljard Chinezen om een ​​Chinees merk mondiaal succesvol te zien worden.”

Gemengde reacties

De boodschap kon op positieve reacties rekenen van andere Chinese automerken zoals Nio. “We zijn trots op de Chinese auto-industrie. We kunnen allemaal leren van het succes van BYD!”

Andere autofabrikanten waarschuwden juist dat het bericht weerstand kan opleveren bij wetgevers in andere delen van de wereld. Vooral in Europa leeft al langer de discussie om strengere regelgeving in te voeren voor de invoer van Chinese auto’s. Chinese merken zouden door de staatssteun van de Chinese overheid namelijk een oneerlijk marktvoordeel hebben en hun auto’s tegen veel goedkopere prijzen kunnen aanbieden dan Europese tegenhangers.

Dominant in eigen land

In eigen land is BYD de meest dominante partij, zeker op het gebied van plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s. In de eerste zeven maanden van dit jaar had BYD een aandeel van 37 procent in die markt - in China ook wel de ‘new-energy markt’ genoemd. Ook verkocht BYD voor het eerst meer auto’s dan concurrent Volkswagen, dat tot voor kort het merk met de hoogste verkoopcijfers was in het land.