Smart #1 private lease: alles wat je moet weten

De Smart #1 is vanaf nu verkrijgbaar in onze private lease vergelijker en wij nemen de nieuweling gelijk onder de loep. Wat voor auto is de Smart #1? Wat is de prijs en wat krijg je daarvoor terug?

De Smart #1 is ver verwijderd van de kleine stadskarretjes waar het merk bekend om staat. Sinds 2019 is Smart in handen van het enorme Chinese concern Geely, dat een volledig andere kant opgaat met het merk. De nieuwe Smart #1 is het eerste wapenfeit van ‘het nieuwe Smart’. Een elektrische auto met een beetje gekke modelnaam waar je doorheen moet kijken.

Private lease is een uitstekende manier om in een nieuwe Smart #1 te rijden. Je betaalt een vast maandbedrag waar zaken als wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud in zitten verwerkt. Je hoeft de elektrische auto alleen nog op te laden.

Smart #1 (2023) specificaties

De Smart #1 zit tussen een hatchback en een suv in. De #1 is 4,27 meter lang en weegt 1800 kilo, ruim 1000 kilo meer dan de allereerste Smart - de Smart City-Coupé. Dit komt vooral door het accupakket van 66 kWh. De Smart #1 heeft een WLTP-actieradius van 420 kilometer en beschikt standaard over 272 pk en 343 Nm koppel. Ook dat is flink meer dan wat de oude Smartjes hebben. Een 0-100 sprint is in 6,7 seconden achter de rug.

Het maximale snellaadvermogen is 150 kW, aan een reguliere laadpaal kom je tot maximaal 22 kW. Verder is de bagageruimte 323 liter groot. In de oude Smartjes kun je hooguit een tandenborstel meenemen. De Smart #1 private lease je vanaf 584 euro.

Hoe compleet is de Smart #1 uitgerust?

Voor het zojuist genoemde bedrag lease je een Smart #1 met PRO+ uitrusting - het instapniveau. De standaarduitrusting bestaat uit onder meer:

kunstlederen stoelbekleding

adaptieve cruise control met stop & go functie

een achteruitrijcamera

led-koplampen

een gekoeld handschoenenvak en middenconsole

automatische airconditioning

een glazen panoramadak

19-inch lichtmetalen velgen

een 12,8-inch touchscreen

De Smart #1 is dus vanaf de standaardversie een rijk uitgeruste auto.

Extra spierballen

Met het Premium- en Launch Edition-pakket zijn extra’s als een Beats-audiopakket, parkeersensoren, leren bekleding, koplampen met lichtsensor, een warmtepomp en led-verlichting rondom te bestellen. De topversie van de Smart #1 is aangepakt door Brabus, het bekende Duitse tuningsbedrijf dat ook Mercedes-modellen van extra spierballen voorziet. De Smart #1 Brabus heeft maar liefst 428 pk en 543 Nm koppel.



Wat zijn concurrenten van de Smart #1?

De Smart #1 is een elektrische auto in het C-segment. Ook wil het merk premium zijn. De Smart #1 is qua afmetingen en prijs vergelijkbaar met de Volkswagen ID.3 en concurreert dan ook direct met deze hatchback uit Wolfsburg. De Volkswagen ID.3 private lease je vanaf 599 euro.

Ook de scherper geprijsde Renault Megane E-Tech is een concurrent van de Smart #1. De Renault Megane E-Tech private lease je vanaf 479 euro. Maar let op: als je een vergelijkbare uitrusting en een vergelijkbaar vermogen wil, kom je alsnog uit bij het private lease tarief van de Smart #1 en de Volkswagen ID.3.

De echte prijsvechter is de MG4. De MG4 private lease je vanaf 469 euro per maand. Voordeel in vergelijking met de Renault is dat de Chinese elektrische auto completer is uitgerust vanaf het basismodel.