Tesla Model S Plaid is niet langer de snelste gezinsauto op aarde

De Tesla Model S Plaid sprint in 2,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Hiermee was de Tesla Model S Plaid sneller dan welke andere gezinsauto ook. Maar nu is er de Lucid Air Sapphire ...

Het Amerikaanse Lucid heeft de specificaties vrijgegeven van de Lucid Air Sapphire, een sedan die het de Tesla Model S Plaid lastig moet maken. Lucid noemt de Lucid Air Sapphire 's werelds eerste volledig elektrische supersportsedan. Hier is geen woord van gelogen. Als het op de acceleratie van 0 naar 100 km/h aankomt, veegt de Lucid Air Sapphire de vloer aan met de Tesla Model S Plaid.

Niet de snelst accelererende auto

De Lucid Air Sapphire accelereert in 1,89 seconden vanuit stilstand naar 60 mijl per uur. Dat staat gelijk aan 96 km/h. Ga er maar vanuit dat je in minder dan 2 seconden op de 100 km/h zit. Hiermee is het overigens niet de snelst accelererende auto. Dat is met 1,85 seconden naar 60 mijl per uur de eveneens elektrische Rimac Nevera. Maar dat is een sportauto waar je met moeite in- en uitstapt. De Lucid Air is een ruime en luxe sedan waarin je gemakkelijk je gezin kwijt kunt.

Nog een cijfer dat tot de verbeelding spreekt, is het systeemvermogen van 1234 pk. Handig voor vergeetachtige mensen, die opeenvolgende getallen. Het systeemkoppel bedraagt 1430 Nm. De topsnelheid is 330 km/h. De aandrijflijn is deels nieuw met twee elektromotoren achter en eentje voor.

Lucid Air Sapphire actieradius

De Lucid Air Sapphire heeft permanente vierwielaandrijving, kan snelladen met 900 volt, is uitgerust met keramische remschijven (diameter: 420 mm voor en 390 mm achter) en staat op 20 inch (voor) en 21 inch (achter) lichtmetaal. Voor minder gewicht en een lager zwaartepunt, is het glazen dak vervangen door een exemplaar van aluminium. De actieradius bedraagt 671 kilometer.

Lucid heeft de Lucid Air Sapphire reeds in productie genomen. In Amerika moet je er minimaal 249.000 dollar voor neertellen, omgerekend zo'n 227.000 euro. Wat dat betreft kun je beter de Model S Plaid nemen, die kost 'maar' 132.490 euro.