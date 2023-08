In dit deel van de VS is al 1 op de 4 nieuwe auto’s een EV

Californië staat bekend als een voorloper in de transitie naar elektrisch rijden, zeker als je het vergelijkt met andere staten in de Verenigde Staten. Cijfers bevestigen dit: al 1 op de 4 auto’s die in het tweede kwartaal van dit jaar werden verkocht, was een elektrische auto.

Het aandeel elektrische auto's is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2017 was nog een kleine 5 procent van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch. In 2019 steeg dit naar 7 procent, twee jaar later naar 12 procent. Volgens de nieuwe cijfers is het aandeel van elektrische auto's van 2021 tot nu dus ruim verdubbeld.

Tesla verslaat Toyota

Het meest verkochte automerk in Californië was voor het eerst Tesla. De autoproducent onder leiding van Elon Musk had een marktaandeel van maar liefst 14,6 procent. Daarmee stootten de Amerikanen voor het eerst grootmacht Toyota van de troon. Dat had Tesla vooral te danken aan de bestverkochte auto ter wereld: de Tesla Model Y. De elektrische suv verkocht ruim twee keer zoveel als de Toyota Camry - de populairste auto met een verbrandingsmotor.

Dezelfde deadline als Europa

Het is de volgende mijlpaal in de overgang naar elektrisch autorijden voor Californië, dat als eerste Amerikaanse staat een verkoopverbod van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor aankondigde. In de 'golden state' geldt dezelfde deadline als in Europa: vanaf 2035 moeten alle nieuwe auto’s emissievrij zijn. Tot die tijd heeft Californië enkele tussendoelen gesteld: in 2026 moet 35 procent van alle nieuwe auto’s emissievrij zijn, vier jaar later moet dat getal gestegen zijn naar 68 procent.

Niet iedereen wil een EV

In andere delen van Amerika loopt het nog niet zo’n vaart. Vooral in de meer conservatieve staten krijgt de elektrische auto nog moeilijk voet aan de grond. Sterker nog, uit onderzoek van het data-analysebureau J.D. Powers blijkt dat steeds meer Amerikanen zich afkeren tegen de elektrische auto:

