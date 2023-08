Duitse auto-industrie luidt noodklok: er zijn véél te weinig laadpalen

Bij het groeiende aantal elektrische auto’s hoort een laadnetwerk dat de vraag naar stroom aankan. Ook in Duitsland bestaat de ambitie om het aantal laadpunten drastisch te verhogen, maar dat gaat momenteel op een veel te laag tempo.

Dat zegt Hildegard Müller - voorzitter van de Duitse vereniging voor de auto-industrie (Der Verband der Automobilindustrie) - tegen Der Spiegel. Hoewel er de afgelopen tijd een stuk meer laadpalen bij zijn gekomen, moet volgens Müller de laadinfrastructuur nog veel sneller worden uitgebreid: “Om het gestelde doel te bereiken, zou het groeitempo over de afgelopen twaalf maanden ruwweg moeten worden verviervoudigd.”

Duitsland: 1 miljoen laadpalen voor 2030

Hiermee doelt Müller op het doel dat de Duitse overheid heeft bepaald om een miljoen laadpalen in het land te hebben in 2030. Momenteel zijn er volgens de vereniging echter maar 90.000 laadpalen beschikbaar in het land. Volgens Müller heeft Duitsland dan ook een grote inhaalslag te maken om het gestelde doel te halen.

Nood is hoog

De nood om meer laadpalen is hoog in Duitsland. Er komen namelijk steeds meer auto’s met een accupakket bij. In de eerste helft van dit jaar werden er ongeveer 300.000 EV’s en plug-in hybrides geregistreerd. In juni waren stekkervoertuigen zelfs goed voor een kwart van alle registraties in het land.

De kloof tussen het aantal elektrische voertuigen en het aantal laadpalen wordt steeds groter. In januari 2021 was er in het land nog één laadpaal voor elke 14 EV’s en plug-in hybrides - momenteel is dat aantal gegroeid naar 22 auto's per laadpaal. Deze situatie zorgt voor grote drukte bij de beschikbare laadpalen.

Verdeling problematisch

Daarbij komt dat de verdeling van de laadpalen zorgt voor problemen. Volgens Der Verband der Automobilindustrie was er begin 2023 in ongeveer de helft van alle gemeenten in Duitsland geen enkel openbaar laadpunt, en in meer dan 8 van de 10 gemeenten waren er geen snellaadpunten.