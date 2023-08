Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 31 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Toyota stoer doet en Volvo van zijn voetstuk valt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top 1 – Nieuwe Toyota Land Cruiser is keigaaf

Maar Toyota, wat doet u nu? Wat is de nieuwe Toyota Land Cruiser met zijn retro-uiterlijk een geslaagde auto! Val je ook op die ronde koplampen, dan moet je bliksemsnel beslissen of je hem wilt kopen. De retro-koplampen zitten namelijk alleen op de First Edition, en daarvan bouwt Toyota er maar 3000. Niet voor Nederland, maar voor heel West-Europa.

+ Top 2 – Nederlandse autoverkopen in de lift

Goed nieuws: in 2023 worden veel meer auto's verkocht dan vorig jaar. In juli zijn er in Nederland 28.687 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat betekent een spectaculaire stijging van 30,7 procent. Kia, Volkswagen en Toyota staan in juli bovenaan. Maar sommige merken profiteren bepaald niet van de stijging ...





+ Top 3 – Op deze plek zijn oude EV-batterijen welkom

We moeten iets met de batterijen van elektrische auto’s als ze over 5, 10 of 20 jaar versleten zijn. Recyclen is het beste antwoord, maar waar dan? Gewoon hier in Europa. Een enorm recyclingcentrum dat 20.000 vierkante meter beslaat en raad weet met complete lithium-ion accupakketten opende deze week zijn deuren.



Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

- Flop 1 – Goedkope Tesla Model 2 loopt gevaar

De goedkope Tesla Model 2 van 25.000 euro is de volgende grote stap voor Tesla. Een gigafabriek in India moet de betaalbare EV gaan bouwen, maar een ruzie met China gooit voorlopig roet in het eten ... Er is een oplossing, maar dan moet Tesla het voorbeeld van techgigant Apple volgen.

- Flop 2 – Prius blijkt toch niet zo betrouwbaar

Welke compacte tweedehands auto moet je niet kopen? And the twijfelachtige winner is .. de Dacia Logan. Dat blijkt uit een groot Duits onderzoek. Verrassend is dat ook de Toyota Prius niet best scoort. Het onderzoek werkt met vijf leeftijdscategorieën: 1 tot 3 jaar, 3 tot 5 jaar, 6 tot 7 jaar, 8 tot 9 jaar en 9 jaar en ouder.

- Flop 3 – Volvo gaat stoppen met stationwagons

Volvo werd beroemd met zijn (vierkante) stationwagons. Maar in het Verenigd Koninkrijk kun je straks geen V60 en V90 meer kopen. Alleen voor een SUV biedt de Britse verkoper je nog een afternoon tea aan. Schrik niet als je ziet hoeveel Volvo-suv's we in Nederland kopen. Geen wonder dat Volvo twijfelt over de toekomst van de stationwagon.