Van naakt rijden tot wildplassen - 14 weetjes over autorijden in het buitenland

Leuk, de vakantie is begonnen! Met deze weetjes kom je extra in de stemming. Waar tank je echt goedkoop? Waar ligt het Walhalla voor claxonfans? En waar mag je naakt over 's heren wegen paraderen?

1. Wie echt goedkoop wil tanken, moet naar Oost-Europa, en meer specifiek naar een land waar ze het niet zo nauw nemen met de democratie. In Rusland, Wit-Rusland en Turkije is de literprijs voor benzine en diesel minder dan een euro.

2. Voorheen was het in Frankrijk verplicht om een eigen alcoholtest in de auto te hebben. Tegenwoordig wordt dit slechts aanbevolen.

3. Je mag in Duitsland naakt achter het stuur zitten, zolang medeweggebruikers hier geen last van ondervinden. Maar wat is 'last hebben'. Misschien iets voor De Rijdende Rechter aan de hand van een praktijkvoorbeeld? Uitstappen zonder kleren mag sowieso niet.

4. In maar liefst 17 Europese landen moet je altijd je dagrijlicht aan hebben staan. In 5 landen geldt dit enkel buiten de bebouwde kom.

5. Vervoer je in Italië een ziek of gewond persoon, dan mag je aan één stuk door claxonneren.

6. Heb je een bril of lenzen? In onder andere Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Zwitserland en Frankrijk is het verplicht om een reservebril in je auto te hebben.

7. Als je in Australië een boete ontvangt op een feestdag, wordt deze zonder pardon verdubbeld.

8. In Cyprus mag je niet tussen 22.00 en 6.00 uur of nabij ziekenhuizen toeteren.

9. Rokers mogen in Noorwegen niet binnen de bebouwde kom een sigaret opsteken in hun auto.

10. In Italië mag de politie je auto in beslag nemen en verkopen wanneer je meer dan 1,5 promille alcohol in je bloed hebt tijdens het rijden.

11. In Macedonië, Polen en Bosnië mag je als Bob een persoon onder invloed niet vervoeren in de passagiersstoel (maar wel op de achterbank).



12. Wanneer je jonger dan 24 jaar bent, mag je in Kroatië niet zo hard rijden als andere weggebruikers.

13. In Denemarken moet je altijd controleren of er iemand onder je auto ligt voordat je wegrijdt.

14. In het Verenigd Koninkrijk mag je langs de weg plassen, zolang je dit naast de rechterachterband doet en met je rechterhand op de auto.