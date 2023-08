Toekomst goedkope Tesla Model 2 onzeker door ruzie tussen India en China

De goedkope Tesla Model 2 van 25.000 euro is de volgende grote stap voor Tesla. Een gigafabriek in India moet de betaalbare EV gaan bouwen, maar een ruzie met China gooit voorlopig roet in het eten ...

Door enorme concurrentie van Chinese automerken, krijgen westerse EV-bouwers als Volkswagen en Tesla het steeds moeilijker in China. Het is voor Tesla een van de redenen om te proberen de EV-markt in India te betreden. Deze markt is momenteel nog erg klein, maar heeft door de vele inwoners (ruim 1,4 miljard) en de snelle ontwikkelingen in het land een enorme potentie.

Tesla is in gesprek met de Indiase overheid en wil graag een gigafabriek in het land bouwen, maar stuit volgens een bericht van persbureau Reuters op een groot probleem.

Chinese leveranciers

Om de productiekosten van EV’s in India laag te houden, zijn Chinese leveranciers van grondstoffen essentieel. Dat komt omdat India zelf geen materialen voor bijvoorbeeld batterijcellen produceert. Zelfs de grootste lokale EV-producent Tata Motors importeert deze grondstoffen uit China.

Maar in India staan ze niet te springen om Chinese invloeden. De landen staan op gespannen voet met elkaar door een grensconflict dat sinds 2020 speelt. Om die reden hebben Indiase bestuurders aan Tesla laten weten dat het direct inkopen bij Chinese leveranciers waarschijnlijk niet langer door de beugel kan.

Apple als voorbeeld

In plaats daarvan ziet de Indiase overheid graag dat Tesla de aanpak van Apple overneemt. De Amerikaanse techgigant heeft de afgelopen maanden wel toestemming gekregen om gebruik te maken van Chinese leveranciers door samen te werken met lokale joint venture-partners. Dat zijn Indiase bedrijven die werken als een soort tussenpersoon. Op die manier hopen de Indiase beleidsbepalers dat ze de directe invloed van de Chinezen kunnen minimaliseren.

Duimen voor de gigafabriek

De situatie in India is ook voor ons van belang. De gigafabriek waar het allemaal om te doen is, gaat namelijk voor zover wij weten de productie van de Tesla Model 2 voor zijn rekening nemen. Wanneer de plannen doorgaan, zullen de in India geproduceerde Tesla's Model 2 zowel voor de lokale markt als voor export bedoeld zijn.

Wij zien zo'n goedkope Tesla wel zitten en duimen daarom dat de bouw van de gigafabriek in India groen licht krijgt.