Volvo werd beroemd met zijn (vierkante) stationwagons. Maar in het Verenigd Koninkrijk kun je straks geen V60 en V90 meer kopen. Alleen voor een SUV biedt de Britse verkoper je nog een afternoon tea aan.

Dat maakt het Britse AutoCar bekend. De Zweden maken in het Verenigd Koninkrijk met één pennenstreep een einde aan de Volvo S60, Volvo V60 en Volvo V90. Eerder deze zomer nam Volvo UK al afscheid van de Volvo S90, Volvo V60 Cross Country en Volvo V90 Cross Country. En dus blijven in het Britse modellengamma van Volvo alleen nog maar SUV's over. Ongetwijfeld bloedt het hart van de liefhebber. Er is echt niets meer heilig.



Gebrek aan belangstelling

Net als veel andere automerken, is Volvo voor het overgrote deel afhankelijk van zijn SUV-modellen. De C40, XC40, XC60 en XC90 waren vorig jaar verantwoordelijk voor liefst 75 procent van de wereldwijde Volvo-verkopen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn die percentages zelfs nog hoger. “De vraag naar ons bestaande SUV-assortiment blijft groeien, terwijl de belangstelling voor de nieuwe elektrische EX30 en EX90 al groot is. Ondertussen is de interesse in onze sedans en stationwagens in het VK tot een zeer laag niveau gedaald.”



Breken met traditie

Niet getreurd, in Nederland heeft Volvo deze wilde plannen vooralsnog niet. Sterker nog, vorig jaar beweerde de CEO van Volvo nog dat de S- en V-modellen gewoon een opvolger krijgen.



Al zie je ook in Nederland niet meer op elke hoek van de straat meer een stationwagon van Volvo op de oprit staan. De S60, S90, V60 en V90 moesten het in de eerste zeven maanden van dit jaar met 1811 registraties doen, terwijl de Volvo XC40 alleen al op een aantal van 5278 staat. Tel je alle SUV-modellen van Volvo bij elkaar op (C40, XC40, XC60 en XC90), dan kom je uit 8287 registraties. Dat is ruim 82 procent van het totaal!



Wereldwijd zien we hetzelfde beeld. In het eerste half jaar van 2023 werd de Volvo XC60 - de populairste Volvo wereldwijd - maar liefst 106.000 keer verkocht. Dat is 42.000 meer dan alle sedans en stationwagons van Volvo bij elkaar. En met de komst van de elektrische EX90 en EX30 zal de SUV alleen maar belangrijker worden voor Volvo ...