Waarom Ford blij is dat EV-kopers de kat uit de boom kijken

Ford verkocht in het tweede kwartaal minder elektrische auto’s dan gehoopt. Ook werden de verkoopdoelen voor 2023 noodgedwongen doorgeschoven naar volgend jaar. Maar de directeur van Ford bekijkt het allemaal positief.

We raken minder snel aan elektrische auto's gewend dan verwacht. Dat is de conclusie van Ford-CEO Jim Farley op basis van de laatste verkoopcijfers. Ford was van plan om dit jaar 600.000 elektrische auto’s te bouwen, maar die doelstelling is doorgeschoven naar 2024.

Je hoeft geen boekhouder te zijn om te zien dat het financiële plaatje van Ford zo bizar is als een Escher-tekening. De inkomsten van de elektrische tak van Ford bedroegen afgelopen kwartaal 1,8 miljard dollar, maar onder de streep verscheen evengoed een megaverlies van 1,08 miljard. En de verliezen stapelen op: Ford denkt over heel 2023 maar liefst 4,5 miljard dollar in te leveren met zijn EV-afdeling.

Langzame EV-adoptie groot voordeel voor Ford

Ondanks deze negatieve signalen, bekijkt Jim Farley het positief. De CEO van Ford signaleert dat de EV-adoptie weliswaar langzamer gaat dan verwacht, maar voegt daaraan toe dat dit in het voordeel zal werken van ‘early movers’ zoals Ford. Zo laat hij het onterecht klinken alsof Ford net zo’n EV-pionier is als Nissan en Tesla, maar dat zien we vandaag door de vingers.

Farley: “De transitie naar krachtige digitale ervaringen en baanbrekende EV’s is begonnen en zal turbulent zijn. Dat wij de kans krijgen om klanten te begeleiden bij deze transitie, is een groot voordeel voor ons.”

Dat is een ingewikkelde uitspraak die wij interpreteren als: de switch naar EV’s gaat snel, voor zowel Ford als voor zijn klanten. Dat het nu noodgedwongen allemaal wat langzamer moet, is voor beide partijen fijn. EV-kopers willen de kat uit de boom kijken en dat geeft Ford de tijd die het nodig heeft om de boel op de rails te krijgen.

Gaat de Ford Explorer (2024) scoren?

We zijn benieuwd hoe de nieuwe Ford Explorer het vanaf 2024 gaat doen. De elektrische suv op basis van de Volkswagen ID.4 combineert een strak conceptcar-achtige vormgeving met een conventioneler dashboard dan zijn VW-broer. Ford belooft een basisprijs van minder dan 45.000 euro, waardoor de instap-Explorer in aanmerking komt voor EV-subsidie.

En hopelijk blijft Ford sjansen met Volkswagen, want wij zien een elektrische Ford Fiesta op basis van de Volkswagen ID.2all wel zitten.