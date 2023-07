Jij raadt nooit hoe weinig vermogen deze sportief gelijnde Volkswagen heeft

Over de Volkswagen Karmann Ghia bestaat geen enkele twijfel: dit is een coupé in de ware betekenis van het woord. Al is hij van bescheiden afkomst en staat hij op nagenoeg hetzelfde chassis als de Kever. De boxermotor is dezelfde. Achterin de hier afgebeelde beeldschone, in 1964 gebouwde Karmann Ghia 1200 Coupé ligt een luchtgekoelde 1192 cc viercilinder met een vermogen van … 34 pk.

Je lacht er misschien om, maar het bescheiden vermogen doet geen afbreuk aan de klassieker. Met Italiaanse flair weet de Pacific-blauwe Volkswagen overtuigend de illusie van pure snelheid te wekken. In één oogopslag zie je dat de auto veel gestroomlijnder is dan een Kever. En het is dankzij zijn ronde vormen en kleine frontale oppervlak, dat de coupé zijn bijna 100 kilo hogere gewicht weet te compenseren.



In de volksmond werd de Karmann Ghia ook wel 'dames-Porsche' genoemd; een auto die de gegoede burgerij aanschafte voor 'erbij'. Maar de meeste exemplaren werden uiteindelijk verscheept naar de Verenigde Staten, waar ze - bij gebrek aan betaalbaar sportief spul van eigen bodem - geobsedeerd waren van Europese sportieve coupés en roadsters.



Hoogpolig tapijt

Het interieur van de Karmann Ghia is zorgvuldig afgewerkt met velours bekleding op de stoelen, verchroomde sierlijsten rond de instrumenten, bedieningsknoppen van ivoorwit bakeliet, een bagagenet bij je knieën en hoogpolig tapijt. In een Kever mocht je jezelf destijds al gelukkig prijzen met een snelheidsmeter en rubbermatten op de vloer …

Nadat het chassis, de motor, de versnellingsbak en de voor- en achteras vanuit de VW-fabrieken naar carrosseriebouwer Karmann in Osnabrück waren getransporteerd, werden de auto's ambachtelijk met de hand gebouwd. Dat maakt de Karmann Ghia eigenlijk ongeschikt voor beginnende hobbyrestaurateurs.

Toen op de redactie van Auto Review het idee werd geopperd om de Karmann Ghia samen met de Volkswagen Taigo te portretteren, verslikten sommigen redacteuren zich in hun koffie. Zo'n klassieke schoonheid in één verhaal stoppen met een compacte SUV die enkel door zijn aflopende daklijn aan een coupé moet denken? Ha, laat ons niet lachen!

Maar als er één Volkswagen is die zich in historisch perspectief het best laat vergelijken met de Karmann Ghia, dan is het de Taigo wel. Ook die is gebaseerd op een massaproduct, namelijk de Volkswagen T-Cross en indirect de Volkswagen Polo. En ook bij de Taigo slokt de aflopende daklijn nuttige interieurruimte op ...

De grauwsluier overheerst

Terwijl de Karmann Ghia erin slaagt zijn inzittenden het méér naar hun zin te maken dan de passagiers van een Kever, ontbreekt dat speciale gevoel in de Volkswagen Taigo. Alles ziet er keurig uit, dat moet gezegd worden, maar de grauwsluier overheerst, net als in de Polo. Alles is zwart aan boord - de kleurrijke dashboardpanelen die Volkswagen bijvoorbeeld in Duitsland levert, gaan aan de neuzen van de Nederlandse Taigo-kopers voorbij.

Alleen het driehoekjespatroon van de stoelbekleding in onze Taigo R-Line Business geeft nog iets gezelligs aan het interieur, en herinnert aan de ruitjes aan boord van de Golf GTI.



De Volkswagen Taigo is geen auto die aangeschaft wordt voor 'erbij', maar die door de meeste kopers wordt ingezet als veelzijdige alleskunner. Een auto voor een groot publiek, desnoods voor het hele gezin. Die gemakkelijk een aanhangwagen van 1100 kilo kan trekken, met genoeg ruimte voor een ritje naar de bouwmarkt of het tuincentrum. Die er met zijn aflopende daklijn bovendien meer dan appetijtelijk uitziet.

Een coupé volgens nieuwe normen - met een nieuwe inhoud. Maar of de Taigo ooit net zo'n geliefde klassieker wordt als de Karmann Ghia? We betwijfelen het ...

Fotografie: Igor Stuifzand

