Tesla sjoemelt met software: halverwege je reis knalt je actieradius naar beneden

Tesla schotelt de bestuurder een te optimistisch rijbereik voor aan het begin van de rit. Dat doet het bewust door de software te manipuleren, blijkt uit onderzoek. Waarom doet Tesla dat?



Dat onderzoek werd gedaan door Reuters. Volgens het bekende persbureau overdrijft Tesla bewust de actieradius door te sjoemelen met de software. Het is namelijk gebruikelijk dat EV's bij het voorspellen van hun range rekening houden met externe factoren zoals het stroomverbruik van je vorige rit en de actuele buitentemperatuur, maar Tesla's doen dat expres niet.

Dat doet het bedrijf van Elon Musk volgens Reuters al tien jaar. Als de bestuurder van een Tesla met een volle batterij aan zijn rit begint, krijgt hij een te optimistische actieradius te zien. En dat doet Tesla bewust.

Pas als de batterij minder dan 50 procent vol is, wordt de schatting van de resterende actieradius realistischer. De software is bewust zo geprogrammeerd. Om te voorkomen dat bestuurders met een lege batterij komen te staan, is een extra veiligheidsbuffer ingebouwd. Als volgens de meters in de auto de batterij helemaal leeg is, kun je toch nog 24 kilometer doorrijden, zodat je hopelijk nog een laadstation vindt.



Waarom sjoemelt Tesla?



Dit is geen geintje van een techneut, maar van Elon Musk zelf. Hij is degene die opdracht gaf om de software op deze manier te programmeren. Waarom deed hij dat? Om meer auto's te verkopen. Reuters citeert een voormalige Tesla-medewerker die uit de school klapt:

"Elon wilde goede actieradiuscijfers laten zien als de batterij volledig is opgeladen", zei deze persoon. "Als je een auto wilt kopen, en je bij de proefrit een actieradius van 550-650 kilometer op het scherm verschijnt, geeft dat je een goed gevoel."



Dit opzichtige trucje leverde Tesla al een miljoenenboete op in Zuid-Korea. Ook in de Verenigde Staten is Tesla overspoeld met klachten. Omdat het daadwerkelijke rijbereik zo afweek van wat in de folders stond, dachten eigenaren dat er iets kapot was aan hun auto. Tesla instrueert volgens Reuters zijn medewerkers om niets te doen met de klachten. In het onderzoek van Reuters staat niets over mogelijke klachten van Europese Tesla-rijders.