Op vakantie in Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië of Tsjechië? Alle vignetprijzen in één tabel

Ga je op vakantie en weet je niet in welk land je een vignet moet hebben, hoe lang hij geldig is en wat de boete is als je niet betaalt? Wij zetten de prijzen (en de boetebedragen) van 2023 op een rij.



Als je op vakantie meerdere Europese landen aandoet, dan is het slim om je te kijken wat je moet doen om de snelwegen te mogen gebruiken. In Nederland, België, Duitsland en Scandinavië betaal je helemaal niets en in Frankrijk, Italië en Spanje heb je de beruchte péage. Niet fijn als je weer een bedrag moet aftikken, maar het is in elk geval overzichtelijk.



Zwitserland: vignet voor een jaar



Ingewikkelder wordt het in landen waar het verplicht is om een vignet op je voorruit te plakken. Die vind je vooral in Midden-Europa en je raadt het al: elk land heeft weer nét andere regels. In Zwitserland kun je klagen over de peperdure hotels en restaurants en schrik je je zelfs in een goedkope supermarkt een hoedje als je een paar dagelijkse boodschappen afrekent. Maar de prijs voor een vignet in 2023 is overzichtelijk: je betaalt 42 euro en dan mag je het hele jaar gebruikmaken van het Zwitserse wegennet.

Vignet in Slovenië: trap niet in deze valkuil



Andere landen maken het veel ingewikkelder. In Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Hongarije kun je een vignet voor 10 dagen kopen. Maar in Slovenië is het vignet maar een week geldig. Sommige landen hebben een maandvignet, bij andere landen (zoals Oostenrijk) moet je meteen een vignet kopen voor twee maanden. Alsof ze de vakantieganger die twee weken naar Oostenrijk nog net even extra uitknijpen.



Boetes vignet 2023



De boetes voor het niet hebben van een vignet zijn niet mals; in Slovenië kunnen de bedragen oplopen tot 800 euro. Afhankelijk van het land is het ook mogelijk om binnen een bepaalde tijd alsnog een vignet te kopen, de boete is dan lager dan wanneer je dat helemaal niet doet.

Het is, kortom, behoorlijk ingewikkeld allemaal. Daarom hebben we alle bedragen voor vignetten en boetes van 2023 in een overzichtelijke tabel gezet. Zelfs Belarus hebben we meegenomen, al zijn we benieuwd hoeveel mensen naar dat land afreizen deze zomer. Let op: in veel landen, waaronder Oostenrijk en Zwitserland, betaal je op sommige wegen (zoals de Tauernautobahn, de Brennerpas en de Gotthardtunnel) nóg een extra bedrag boven op je vignetkosten.



Vignet 2023 Europa: een overzicht van de prijzen