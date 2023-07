Balen: de leukste EV (die niemand wil hebben) krijgt geen opvolger

Wij vinden het een van de leukste elektrische auto's: de Honda e. Dat vinden meer mensen, maar niemand koopt hem. Toch is dat niet de reden dat het bij deze ene generatie blijft.

Honda onthult de Honda e in 2019. We waren op slag verliefd. Vooral op zijn retrodesign - dat geïnspireerd is op dat van de eerste Honda Civic, ook al zo'n snoepje. En ook het interieur vinden we helemaal ge-wel-dig. Moderne displays over de gehele breedte van het interieur en een dashboard met een houtnerfje, net als bij de eerste Civic.

De liefde bekoelde iets toen we de digitale buitenspiegels zagen, maar ach, in elke liefdesrelatie rommelt het wel eens. We waren zelfs bereid de beperkte actieradius van 222 kilometer (onder de meest gunstige omstandigheden) met de mantel der liefde te bedekken omdat het wagentje zo goed rijdt. Collega Jaap testte de Honda e en concludeerde dat er geen compacte auto is die leuker rijdt in bochten:

Heel veel geld

Onze relatie met de Honda e werd danig op de proef gesteld toen Honda de prijs bekendmaakte. In zijn introductiejaar kostte de kleine Japanse EV zomaar ruim 35.000 euro. Inmiddels betaal je bijna 40 mille en dat is wel heel veel geld voor een leuke stadsauto, ook al is-ie elektrisch. De gelijkwaardige Fiat 500e heb je vanaf 28.990 euro. Met meer actieradius. Dit jaar zijn er in Nederland dan ook nog maar 4 Honda's e verkocht.

Toch zijn de hoge prijs en de kleine actieradius niet de redenen waarom de Honda e geen opvolger krijgt. "Er komen geen nieuwe Honda-modellen met het formaat van de Honda e; dat kan ik met zekerheid zeggen", vertelde Rebecca Adamson, hoofd van Honda Europe, tegen autocar.co.uk. "De consument wil suv-modellen. Zolang de vraag naar suv's blijft bestaan, ligt onze focus daarop."

Adamson is verder van mening dat Honda dankzij de recent onthulde suv-modellen in blakende gezondheid verkeert, ook al onderbouwen de Europese verkoopcijfers dit nog niet:

Dertien-in-een-dozijn

De auto die het tij moet keren, is de elektrische suv Honda e:Ny1. Die heeft een grotere actieradius dan de Honda e (412 km), maar is wederom peperduur, namelijk vanaf 48.750 euro (in België: vanaf 47.860 euro). En het design is dertien-in-een-dozijn. Wij zijn dus nog niet verliefd zoals op de Honda e. En ook die andere nieuwe suv van Honda heeft een niet heel eigen design: