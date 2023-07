Opzienbarend: Audi klopt voor hulp aan bij het Chinese SAIC (en dit is waarom)

Om sneller elektrische auto's in China op de markt te brengen, gaat Audi gebruikmaken van een platform van het Chinese SAIC. Ai, dat is een symbolische knauw voor het automerk dat zich zo graag laat voorstaan op zijn superieure techniek en al decennialang het credo 'voorsprong door techniek' hanteert.



Wat tot voor kort ondenkbaar was, gaat toch gebeuren: een Chinees merk gaat een platform leveren aan een groot Duits merk. Audi en SAIC sloten een overeenkomst, waarbij Audi voor zijn nieuwe elektrische modellen gebruik mag maken van Chinese techniek. Details zijn niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om een platform van SAIC-dochter IM Motors, dat in China bekendstaat als premium automerk.



Chinees platform voor Audi



Het platform is geschikt voor achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. Audi zou het platform gebruiken voor de productieversie van concept cars als de Activesphere, Urbansphere, Skysphere en Grandsphere.



Waarom zoekt Audi zijn heil in China en kan het niet zelf iets fraais ontwikkelen? Dat heeft te maken met de haast die Audi heeft om marktaandeel terug te winnen op de Chinese automarkt. Het merk verliest marktaandeel omdat het niet snel genoeg elektrische modellen kan leveren.

Vanwege softwareproblemen komt de Audi Q6 E-Tron – op het nieuwe PPE-platform van de Volkswagen-groep – bijvoorbeeld later op de markt dan gepland (in 2024). Door gebruik te maken van bestaande Chinese techniek, kan Audi een inhaalslag maken.

Ook op een ander gebied moest Audi een teleurstelling slikken. Audi’s van het met veel poeha aangekondigde Artemis-project, waarbij de beste ingenieurs wereldwijd zouden werken aan een zelfrijdende elektrische auto, is door het Volkswagen-concern de nek omgedraaid.



Symbolische waarde: China superieur aan Duitsland



Vooral de symbolische waarde van de deal is groot. Het geeft aan hoe de verhoudingen in de autowereld in duizelingwekkend tempo veranderen. Audi staat met BMW en Mercedes symbool voor superieure technologische kennis en kunde, maar hoelang nog? Tien jaar geleden zou Audi zijn prestige niet op het spel zetten door met Chinezen te gaan samenwerken.

Maar de ontwikkeling van de Chinese auto-industrie gaat zo hard dat de Duitsers zich er niet meer voor schamen. Zo is een op het oog niet al te spannend nieuwtje – het ene merk maakt gebruik van een platform van een ander merk – toch opmerkelijk. China is definitief een grote speler geworden. Mogelijk is het zelfs een scharnierpunt en delen de Chinese automerken vanaf nu de lakens uit. De deal met Audi is in elk geval goed voor het Chinese zelfvertrouwen.



SAIC en Volkswagen werken al 45 jaar samen



De samenwerking tussen het Volkswagen-concern en SAIC dateert al van 1978. 45 jaar geleden nam Volkswagen SAIC aan de hand en hiep het de Chinezen met technische kennis en het opbouwen van een auto-industrie. In die tijd had vrijwel niemand in China nog een auto. Ter indicatie: van 1990 tot 2022 steeg het aantal auto’s van 5,5 miljoen naar 319 miljoen.