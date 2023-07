Raar! Franse politie rijdt in elektrische auto uit China

Moet de Franse politie in Franse auto's rijden? Ja, als je het ons vraagt wel. Toch worden de straten van Meurthe-et-Moselle niet gepatrouilleerd met een elektrische Renault Megane E-Tech, maar met een MG4 Electric.

We snappen wel dat de politie van Meurthe-et-Moselle kiest voor een elektrische politieauto. Want goed voorbeeld doet volgen. Bovendien is het Franse departement net zo groot als Noord-Brabant, dus hebben de dienders geen last van laadangst.

Meurthe-et-Moselle grenst trouwens aan België en Luxemburg, dus je hoeft niet heel ver van huis om de blauwwitte MG in het echt te spotten. Wie weet, misschien mag je wel even op de achterbank zitten. Als je het onvriendelijk vraagt.

Goedkoopste MG4 is de snelste

De ongetinte ramen achter en de 17-inch wielen doen vermoeden dat we hier naar de goedkoopste MG4 kijken: de Standard-uitrusting. Zijn batterij is maar 51 kWh groot en goed voor een WLTP-range van 350 kilometer. Snalladen gaat met maximaal 88 kW. Duurdere uitvoeringen komen 100 kilometer verder en hebben een laadvermogen van 140 kW.

Maar misschien is het de politie van Meurthe-et-Moselle niet te doen om de range, maar juist om de acceleratie. De goedkoopste MG4 Electric is de snelste: 0 tot 100 km/h in 7,7 seconden. Versies met een grotere batterij doen daar 7,9 seconden over. Dat kan het verschil maken bij het net op tijd op de bon slingeren van een foutparkeerder ...

Macron vindt dit vast niet leuk

Wij vinden het heel wonderlijk dat de Franse politie voor een Chinese dienstauto heeft gekozen. In de eerste plaats omdat ze toch gewoon in Franse auto’s moeten rijden. Als je een land bent dat auto’s bouwt, dan ben je het als overheidsinstantie eigenlijk verplicht dat je eerst bij je eigen merken gaat winkelen. En dan waren ze uitgekomen bij de Renault Megane E-Tech Electric, een uitstootvrije hatchback in hetzelfde segment als de MG4.

En dan is het ook nog een Chinese auto. Macron heeft zelf gezegd dat hij niet het geld van de Franse belastingbetaler wil besteden aan de versnelling van de industrialisatie in China. Die opmerking slaat op zijn besluit om geen EV-aankoopsubsidie meer te geven voor auto’s van Chinese fabrikanten, maar is hier ook van toepassing. Want de dienstauto zal ook betaald zijn met het geld van de Franse belastingbetaler. Raar.

