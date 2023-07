Een betaalbare elektrische cabrio moet je met een vergrootglas zoeken. Maar Mazda lijkt jouw redder in nood te worden. Net als in 1989, toen de wereld om een niet al te dure roadster verlegen zat.

Mazda heeft volgens motortrend.com bevestigd dat de volgende generatie van de Mazda MX-5 elektrisch wordt. Dat wil zeggen: geëlektrificeerd, dus hybride, plug-in hybride en/of volledig elektrisch. Wij gaan voor de Europese markt in elk geval uit van alle drie. Ook een volledig elektrische MX-5 dus. Mazda sorteert daarmee voor op het Europese verbod op de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor (2035). In Nederland is het plan dat dit al in 2030 gebeurt en in Noorwegen zelfs al in 2025. Het alternatief is dat Mazda afscheid neemt van de MX-5, maar dat kunnen we ons niet voorstellen.

Dankzij de elektrificatie blijft de MX-5 dus bestaan. De volgende generatie (de vijfde alweer) komt naar verwachting in 2025 op de markt. Of de roadster dan al meteen volledig elektrisch is, is nog de vraag. Wellicht komt de cabrio eerst als hybride of plug-in hybride op de markt.

Een volledig elektrische versie is een spannende klus voor Mazda, want de MX-5 staat bekend om zijn lage gewicht, speelse rijeigenschappen en directe stuurgedrag. En probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen met een zware batterij aan boord.

Samenwerken

Verder wordt het spannend wat de prijs van de Mazda MX-5 zal worden. Sinds de eerste generatie is de MX-5 altijd een betaalbare cabrio geweest. Een huidige nieuwe MX-5 kost nog geen 40.000 euro, in België zelfs nog geen 30.00 euro. Het is nog maar de vraag of dit lukt met een volledig elektrische versie, al zou Mazda de kosten kunnen delen door samen te werken met een ander merk. Dat is ook bij de huidige MX-5 gebeurd, die ook als Fiat 124 Spider op de markt kwam.



Veel concurrentie zou de MX-5 niet hebben, hooguit van de MG Cyberster die naar verwachting al in 2024 op de markt komt. Maar die kost zomaar 63 mille, berekenden we al eerder.



Gat opvullen

Mazda liet in het najaar van 2022 al de Vision Study zien, tijdens een presentatie waarin het merk zijn EV-strategie voor de komende jaren uit de doeken deed. Maar behalve een teaserfoto, liet het niets los over de productieplannen en de specs van deze elektrische roadster.



Als de elektrische MX-5 er komt, doet Mazda wat het ook in 1989 met de eerste MX-5 deed: een gat in de markt vullen. In die tijd was er geen betaalbare roadster meer en nu is er geen betaalbare elektrische cabrio. De Fiat 500e en Smart EQ Fortwo met open dak tellen we niet mee, want hoe leuk die ook zijn, échte cabrio's zijn het niet. Naast de MG Cyberster komt Polestar met de Polestar 6, maar die is al uitverkocht.