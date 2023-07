Hoofddesigner zorgt dat jouw nieuwe elektrische Volkswagen er normaal uitziet

De volgende generatie elektrische Volkswagens gaan eruitzien als doodgewone auto's. Alsof er een verbrandingsmotor in ligt, zegt Andreas Mindt, hoofdontwerper bij Volkswagen.

Een designtrend die je bij elektrische auto's ziet, is dat de motorkap relatief kort is en de voorruit lang. Er ligt immers geen verbrandingsmotor onder de motorkap. De Kia EV6 is hier een goed voorbeeld van. De neus loopt daarbij schuin af. Maar tegen motortrend.com zegt Volkswagens nieuwe hoofddesigner Andreas Mindt dat dit niet langer de juiste ontwerproute is.

Dat de Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.5 en ook de fonkelnieuwe Volkswagen ID.7 desondanks een soortgelijk design hebben, heeft ermee te maken dat deze elektrische Volkswagens early adopters moesten aanspreken, aldus Mindt. Een doelgroep die een nieuw product koopt voordat de grote massa dat doet.

Onze nieuwsbrief ziet er wel vertrouwd uit, en doet wat het moet doen: jou op de hoogte houden van alle marktontwikkelingen:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

"Inmiddels zijn we in een situatie beland waarin consumenten niet meer overtuigd hoeven te worden", vertelt Mindt. "Er is geen noodzaak meer voor geforceerde en overenthousiaste ingrepen. Toekomstige elektrische Volkswagens moeten goed zijn, prettig in de omgang en passen bij de doelgroep."



De wens van Mindt is dat toekomstige elektrische Volkswagens meer gaan lijken op de Volkswagen ID.2all die inderdaad op een doodnormale, vertrouwde Volkswagen lijkt, namelijk de Volkswagen Polo.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Interieur moet beter



Een ander wapen dat Mindt wil inzetten om elektrische Volkswagens aantrekkelijker te maken, is dat de look and feel van het interieur verbeterd moet worden. Volkswagens stonden bekend om hun goed afgewerkte interieurs met mooie materialen, een weg die was ingeslagen onder leiding van voormalig opperhoofd Ferdinand Piëch.

Bij recentere modellen ligt de nadruk op het infotainment dat tot overmaat van ramp slecht ontworpen was en traag. En dan hebben we nog niet eens over die vermaledijde touchknoppen en sliders:

The love brand

Volgens Mindt is de nieuwe missie van Volkswagen om "mooie auto's voor aardige mensen" te maken en gaat Volkswagen beter kijken naar wat het merk in het verleden gedaan heeft om dit vervolgens opnieuw te doen, maar dan beter. "Het doel is om weer the love brand te worden."

Mogen we nog een suggestie doen? Kieper die gekunstelde ID-modelnamen overboord, om te beginnen met de komende Volkswagen ID.2 die gewoon e-Polo of Polo Electric moet heten, of misschien zelfs wel 'gewoon' Polo. Dat-ie toevallig elektrisch aangedreven is, staat wat ons betreft los van de modelnaam. Het interieur belooft in ieder geval retro te worden: