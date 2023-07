Honda staat in de Europese autoverkopen (onterecht) tussen de verkoopkneusjes

Dat Honda in Nederland geen rol van betekenis meer speelt, wisten we al. Maar dat het prachtige automerk ook in de rest van Europa bijna geen nieuwe auto’s verkoopt, komt als een nare verrassing.

Wereldwijd gezien hoef je met Honda trouwens geen medelijden te hebben. De Japanners verkochten vorig jaar ruim vier miljoen nieuwe auto’s en staan daarmee op gelijke hoogte met Ford. In de verkoop-top 10 moet Honda nog grotere jongens als Toyota, Volkswagen, Hyundai/Kia en Sellantis weliswaar voor zich dulden, maar wereldwijd is het merk populairder dan Nissan, BMW, Renault en Mercedes.

Honda verkopen in Europa

Maar dan kijk je naar de verkoopcijfers van Honda in de EU. In de eerste helft van 2023 heeft Honda hier minder nieuwe auto’s verkocht dan DS, Alfa Romeo, Lancia en Mitsubishi. Maar wacht, het is erger dan je denkt. Zelfs niche luxemerk Lexus doet in de EU betere zaken dan Honda, want voor elke Honda worden twee Lexussen verkocht. Sterker nog: meer Europeanen stapten afgelopen maanden in een nieuwe Smart dan in een nieuwe Honda! Alleen Jaguar en Alpine staan nog lager in de verkooplijsten.

Onderkant van de EU-verkooplijst (jan-jun 2023)

DS, 26.215

Alfa Romeo, 25.755

Lancia, 23.902

Lexus, 20.546

Mitsubishi, 18.995

Smart, 11.890

Honda, 10.446

Jaguar, 5351

Alpine, 1518

Honda in Nederland

In Nederland zijn dit jaar nog maar 342 Honda’s op kenteken gezet. Wat een verschil met 2009, toen Honda bij ons nog ruim tienduizend auto’s verkocht. Dat was toen te danken aan de Civic en de Insight. Afgelopen tien jaar mochten Honda-dealers al blij zijn als ze op jaarbasis gezamenlijk 1200 tot 2000 auto’s uitleverden. En halverwege dit jaar is het nog maar de vraag of ze überhaupt de duizend stuks gaan halen.

Tegelijkertijd is het huidige modellenaanbod van Honda boeiender en uitgebreider dan het lange tijd geweest is. De snoepige Honda E krijgt eindelijk gezelschap van een ‘echte’ EV in de vorm van de Honda e:Ny1. Iedereen is laaiend enthousiast over de huidige Honda Civic en zijn geavanceerde hybride-techniek heeft ook zijn weg gevonden naar Honda’s suv-modellen. En dan zijn er ook nog de praktische Jazz en de begeerlijke Civic Type R.

Kortom, op basis van het modelaanbod slaat het nergens op dat Honda onderaan de Europese verkooplijsten staat.