Deze 4 uitvindingen van Volkswagen moeten de elektrische auto redden

Het zit Volkswagen de laatste tijd niet mee wat betreft de verkoop van zijn elektrische auto's. Er is simpelweg te weinig vraag naar. Maar er is hoop. In het diepste geheim werkt het merk aan 4 uitvindingen die ervoor moeten zorgen dat jij alsnog naar de Volkswagen-dealer rent.

Volkswagen-baas Thomas Schäfer luidt de noodklok als het om de verkoop van elektrische auto's gaat. Maar werknemers die bij de Innovation Hub van Volkswagen bij de universiteit van Tennessee werken, weigeren zich hierbij neer te leggen, getuige een nieuwsbericht op electrek.com. Integendeel, onderzoekers werken hier hard aan plannen die de elektrische auto veel aantrekkelijker voor consumenten moeten maken.

Of het ooit weer de goede kant opgaat met de verkopen van de elektrische auto, lees je in onze wekelijkse nieuwsbrief:

1 - Snelladen zonder kabel

Het blijft toch een beetje een gedoe, dat opladen met een lange kabel, vooral als de regen met bakken tegelijk uit de hemel valt. Volkswagen werkt aan inductie-opladen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een magnetisch veld dat gemaakt is van siliciumcarbide, een zeer hard materiaal.

Bij een prototype ging dat al heel goed en kun je zelfs snelladen zonder snoer. Het laadvermogen steeg van 6,6 naar 120 kW. Maar Volkswagen richt zich zelfs op een laadvermogen van 300 kW.



2 - Lichter is beter

Volkswagen onderzoekt manieren om elektrische auto's minder zwaar te maken. Want hoe lichter de auto, hoe groter de actieradius. Momenteel focussen de onderzoekers zich op de behuizing van accupakketten. Die is nu nog van staal.



Met behulp van Artificial Intelligence (AI) met miljoenen parameters werkt Volkswagen aan een modulaire structuur die uit piepkleine piramides bestaat (zie hoofdfoto). De structuur wordt 3D-geprint uit vloeibaar hars en is verschrikkelijk sterk, want hij kan 30.000 keer zijn eigen gewicht van 68 gram dragen. De piramides zijn 60 procent lichter dan een stalen structuur van gelijke omvang.

3 - Papier hier

De Volkswagen-wetenschappers kijken ook naar de mogelijkheden van papier als duurzaam alternatief voor kunststof interieurdelen. Daarmee zou het een andere richting kiezen dan veel andere autofabrikanten; die ervoor kiezen om met gerecycled plastic nieuwe materialen te maken. Zoals de vloermatten. Papier zou een stuk duurzamer zijn. Welke onderdelen van papier gemaakt zullen worden, is nog niet bekend. Maar een papieren stuur lijkt ons onwaarschijnlijk ...



4 - Kunststof in plaats van staal

De vierde uitvinding is het meest concreet, maar ook het minst spannend. De Amerikaanse onderzoekers sloopten de achterklep van een Volkswagen Atlas (een reus van een suv die in Nederland niet leverbaar is) en maakten een nieuw exemplaar dat uit met glasvezel versterkt kunststof bestaat. Die is bijna 6 kilo lichter; een gewichtsbesparing van ruim 35 procent.



Volkswagen zegt dat de lichtere achterklep zo in productie kan, zonder de productielijn aan te passen. Hij kan dus ook zo op de elektrische Volkswagen ID.4 worden geschroefd.



Of Volkswagen al zijn uitvindingen ook daadwerkelijk gaat toepassen, is nog niet duidelijk. Maar in ieder geval wordt er achter de schermen hard gewerkt om de elektrische auto voor consumenten aantrekkelijker te maken.