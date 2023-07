Niet zo saai als Formule 1-fans denken: Formule E in 5 vragen uitgelegd

Terwijl Nederland aftelt naar de Formule 1 op Zandvoort, kijken wij mee bij de stilste vorm van autosport. Met het team van Abt Cupra bij de Formule E in Berlijn merken we tot onze verbazing dat er meer in zo'n race gebeurt dan in de koningsklasse van Max. Hoe dan? De Formule E in vijf vragen.

1. Er is toch geen saaiere vorm van autosport dan Formule E?

Op het circuit is elektrisch rijden al net zo'n splijtzwam als op de openbare weg. Je staat ervoor open, of je vindt het helemaal niks. Als je zweert bij de geur van benzine en je trommelvliezen in opperste staat van opwinding verkeren bij het donderende geraas van een Formule 1-bolide, voelt de Formule E als een retraite in een stilteklooster. Een elektromotor maakt weinig geluid en als de racewagens ver weg zijn, hoor je heel af en toe zelfs een verdwaalde merel kwetteren … Rijden de auto's op het rechte stuk, dan klinkt het alsof een door de RET getunede metro voorbij dendert.



Maar vergis je niet, de Formule E is geen niche meer. Hij wordt al voor het negende seizoen verreden, met elf teams en zestien races. Naast Cupra nemen onder meer Porsche, Maserati, Nio, Nissan en DS deel. Sterkste troefkaart: de races zijn meestal een stuk spannender dan bij de Formule 1.



Specs Formule E-auto 2023



Topsnelheid 322 km/h

0-100 km/h in 2,8 s

Max. vermogen 477 pk

Batterij 38,5 kWh

Max. regeneratie 600 kW

2. Wat zijn de grootste verschillen tussen Formule E en Formule 1?

Ten eerste de locaties. Formule E lijkt een beetje op de oude reclameslogan van Veronica: het komt naar je toe deze zomer. De coureurs racen niet op bekende circuits als Zandvoort of Spa-Francorchamps, maar op stratencircuits in wereldsteden. In Berlijn wordt bijvoorbeeld geracet op het oude vliegveld Tempelhof. Verder vinden dit seizoen races plaats in onder meer de straten van Kaapstad, Sao Paulo, Jakarta en Londen. Gedoe met geluids- en uitstootnormen is er niet dankzij de stille elektromotoren. De omwonenden van Tempelhof zullen nog het meest last hebben gehad van de speaker, wiens ronkende Duitse commentaar (Wun-der-bar! Un-glau-blich!) het geluid van de racewagens overstemt. In Berlijn worden twee races in één weekend verreden, maar dat is niet op alle locaties het geval.

Het grootste verschil zit 'm in de techniek. Alle auto's in de Formule E zijn identiek; ze hebben hetzelfde chassis, dezelfde batterij van Williams en dezelfde banden van Hankook. Alleen met de aandrijflijn kunnen de teams zich onderscheiden en net als bij elektrische auto's voor de openbare weg, is actieradius het codewoord. Bij een snelle sprint op het rechte stuk gaat veel energie verloren, maar meer dan 40 procent wordt bij het remmen teruggewonnen. Coureurs moeten in de 40 rondjes over het 2,4 kilometer lange circuit zodanig rijden dat er vrijwel geen stroom meer in de batterij zit als ze over de finish komen. In Berlijn heeft de meest spaarzame coureur nog 0,4 kWh stroom - dont try this in je EV op de openbare weg.



Omdat de auto's even hard kunnen, rijden ze de gehele race vlak achter elkaar. Dat vergroot de kans op onverwachte gebeurtenissen. Er vinden bijna 200 inhaalacties plaats op de eerste van twee racedagen, terwijl er 23 keer een andere coureur voorop rijdt. En dat in nog geen uurtje tijd. Start je in de middenmoot, dan maak je nog een prima kans om toch als eerste te eindigen. Die kans is bij de Formule 1 veel kleiner. De hele race op kop rijden is echter niet aan te raden; je vangt veel wind en dat gaat ten koste van je actieradius.



3. Zijn er nog rare regels?

Het meest merkwaardige is dat elke coureur verplicht is om gebruik te maken van de attack mode. Dan krijg je 4 minuten extra power. Klinkt leuk, maar die power moet je 'laden' op een strook in een van de buitenbochten van het circuit en daardoor val je een aantal plekken terug. Hoe je de attack mode inzet, is onderdeel van het tactische steekspel van de Formule E.

Een andere rare regel werd juist afgeschaft: tot vorig seizoen konden fans hun favoriete coureur een fan boost geven; een duwtje in de rug met extra vermogen. Dat deden ze via de Formule E-app. Dat is toch alsof de harde kern van Feyenoord tijdelijk de twaalfde man in het veld kan brengen om een achterstand goed te maken.



4. Doen er Nederlanders en Belgen mee in de Formule E?

Vorig jaar was Nyck de Vries nog een van de deelnemers, maar hij maakte de veelbesproken overstap naar de Formule 1. Misschien dat hij na zijn ontslag met weemoed terugkijkt op zijn elektrische racebolide.

Nu is er nog maar één Nederlander over: Robin Frijns, die voor Abt Cupra rijdt. Maar dit seizoen loopt het niet lekker en dat ligt niet zozeer aan Frijns, als wel aan de software. Die kun je bijvoorbeeld zo programmeren dat de beschikbare remenergie optimaal wordt teruggewonnen - er is ruimte voor verbetering in het team van Abt Cupra. Het team staat in juli 2023 nog altijd onderaan in het klassement …

Belgen hebben iets meer reden om trots te zijn, hun landgenoot Stoffel Vandoorne (DS Penske) is regerend wereldkampioen. Maar dit jaar strijdt hij niet mee om de hoogste plaatsen. Echt bekende coureurs, bijvoorbeeld toppers uit de Formule 1, zijn er niet.

5. Wat valt verder op?



De sfeer! Op de tribune lijkt het wel het Vondelpark op een mooie namiddag. Hele gezinnen zitten op de tribune (inclusief baby's), oordoppen kun je thuislaten. Rondom het circuit zijn veel te weinig eet- en drinkkramen voor de ruim 34.000 bezoekers, maar dat deert niemand. Iedereen wacht geduldig op zijn beurt. Formule 1 is meer een elitair speeltje: peperdure kaartjes, en zeker sinds het succes van Max veel mensen die je eigenlijk naar elk massa-evenement kunt sturen waar je veel bier kunt krijgen en hard kunt schreeuwen. Raakt Max uit de gratie, dan gaan ze naar Snollebollekes of de Tilburgse Kermis.



Teams hebben nog een belangrijke reden om deel te nemen aan de Formule E: de data kunnen worden gebruikt in productie-auto's. En dan gaat het niet om zichtbare techniek, maar om software die het regeneratief remmen, de omvormer en de batterij beheert. Verstokte petrolheads, die houden van 'echte', zichtbare techniek met schroeven en moertjes, zullen hun hoofd minzaam schudden. Waarschijnlijk zullen ze nooit Formule E-liefhebber worden, maar maken ze binnenkort dankbaar gebruik van de opgedane ervaring als ze hun eerste EV aanschaffen. Want hoe je het ook wendt of keert, dat moment komt voor elke automobilist dichterbij …