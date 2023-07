Met deze Hyundai rijd je in 3,4 seconden het ego van Porsche 911-rijders aan stukken

Porsche-rijders die voor een rood verkeerslicht naast een Hyundai Ioniq 5 staan opgelet: hang niet meteen de bink uit door de bestuurder uit te dagen voor een stoplichtsprintje. Je ego kan wel eens een heel pijnlijke deuk oplopen.

Dit is de nieuwe Hyundai Ioniq 5 N. Wie Hyundai een beetje volgt, weet dat dit merk de letter N reserveert voor zijn snelste en sportiefste modellen. Die letter verwijst niet naar de Nürburgring, het Duitse circuit waar de Ioniq 5 uitgebreid aan de tand is gevoeld, maar naar Namyang, de Zuid-Koreaanse stad waar de R&D-afdeling van Hyundai gevestigd is.

We weten niet wat daar in de pauze gedronken wordt, maar gezien de krankzinnige specificaties van de Hyundai Ioniq 5 N kan dat geen bronwater zijn.

Het vermogen van de Hyundai Ioniq 5 bedraagt namelijk 650 pk! Dat is alleen als de elektrische auto in een speciale boostmodus staat, maar anders blijft er nog altijd een vorstelijke 609 pk over. De Ioniq N knalt vanuit stilstand in 3,4 seconden naar 100 km/h. Let wel: een rasechte sportwagen zoals de Porsche 911 Carrera doet hier 4,2 seconden over. Je bent zelfs net zo snel als een Ferrari Roma. Als je dat 10 jaar geleden zei, werd je geheid uitgelachen.



Hyundai Ioniq 5 N heeft grotere batterij



De batterij van de Hyundai Ioniq 5 N is met 84 kWh groter dan van de reguliere uitvoeringen (58 of 77,4 kWh). Hoe groot de actieradius is, zegt Hyundai nog niet. Het zal echter voldoende zijn voor meerdere rondjes op het circuit, want vooral hier moet de Ioniq 5 N uitblinken.

De temperatuur van de batterij kan van tevoren worden ingesteld aan de hand van twee modi: drag en track. De eerste stand is bedoeld voor het onmiddellijk toepassen van het maximale vermogen terwijl de track-modus zorgt voor de laagst mogelijke batterijtemperatuur voor het afleggen van meer ronden op het circuit. (Of door de Vinex-wijk waar je woont.)

Dit is de Ioniq 5 N in een notendop

Versterkte aandrijfassen die Hyundai ook in het wereldkampioenschap rally gebruikt

21-inch gesmede lichtmetalen wielen met Pirelli P Zero-banden

Speciaal afgestelde stuurinrichting voor betere feedback

N Drift Optimizer voor het behouden van de drifthoek

Torque Kick Drift om "de kick-actie van achterwielaangedreven voertuigen met een verbrandingsmotor na te bootsen"

Variabele koppelverdeling en elektronisch sperdifferentieel

Speciaal remsysteem

Knallende geluidseffecten

Geen turbomotor, maar wel het geluid hiervan



En dan is er ook nog zoiets als het N Active Sound +-systeem. Dit bestaat uit 10 luidsprekers (8 intern, 2 extern) en biedt drie verschillende geluidsthema's: Ignition, Evolution en Supersonic. Ignition bootst de 2.0-turbomotor van Hyundai N-modellen met een verbrandingsmotor na, compleet met knallende geluidseffecten. Evolution staat voor een elektronisch geluid, geïnspireerd op de conceptcars N 2025 Vision Gran Turismo Concept en de RN22e.

Als een straaljager over de weg

We zijn echter vooral benieuwd naar standje Supersonic, want hiermee produceert de Ioniq 5 het geluid van een straaljager! Fans van Top Gun kunnen dus hun hart ophalen en zich eventjes Maverick voelen terwijl beide voetjes op de grond blijven.

Wanneer de Ioniq 5 N naar Nederland komt is nog niet bekend, dus Porsche 911-rijders hoeven zich nog geen zorgen te maken dat ze zoek gereden worden. En ook naar de prijs is het nog gissen.

