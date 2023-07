Model 3 verricht wonderen: hoe de scepsis over Tesla in 5 jaar tijd verdampte

In 2018 reden we voor het eerst met de Tesla Model 3, die al jaren eerder op de markt had moeten komen. Het was erop of eronder voor het verliesgevende merk van Musk en we twijfelden openlijk over de toekomst van Tesla.

Voordat we instapten, konden we geen auto bedenken die na een succesvolle onthulling zoveel tegenslag heeft gekend als de Tesla Model 3. Tesla werd geplaagd door productie- en leveringsproblemen. Animo voor de elektrische gezinsauto was er volop, maar telkens werd zijn debuut uitgesteld. Duizenden mensen over de hele wereld hadden zich blind ingeschreven voor een Model 3, maar vervolgens ontstond een hype waarop de productielijn niet berekend was.

De Tesla Model 3 had alleen een groot scherm in het midden, en een stuur met knipperlichthendel. We waren nog een beetje onwennig, achter het stuur. "Als je wilt weten hoe hard je rijdt, moet je een beetje naar rechts kijken. Jezelf aanleren hoe de belangrijkste functies werken, gaat ongetwijfeld gewenning vragen. Wij denken maar zo: wie elektrisch rijden omarmt, is vast niet bang om iets nieuws te leren." Ook het feit dat je zo kon instappen en wegrijden en geen startknop ingedrukt hoefde te houden, was nieuw. De techniek maakte al wel indruk: een realistische actieradius van bijna 400 kilometer was vijf jaar geleden nog ludicrous.



Cybertruck en Gigafactory

Het knappe van Tesla is dat het merk nog steeds toonaangevend is. Geen automerk kan tippen aan de heilige drie-eenheid van Tesla: batterijcapaciteit, actieradius en laadsnelheid. Zoals ook het eigen laadnetwerk tot in de verste uithoeken van Europa nog steeds ongeëvenaard is. Tesla is na vele jaren van dieprode cijfers ook financieel op de goede weg: in 2022 werd een recordwinst behaald van 12,8 miljard dollar.



Sinds de opening van Tesla's eerste fabriek in Europa, de Gigafactory in Berlijn, neemt het succes verder toe. Doordat de Tesla Model Y daar zo soepel van de band rolt, kunnen de productie-aantallen omhoog en bouwt Tesla op dit moment wereldwijd meer dan 2 miljoen auto's per jaar. Dat komt goed uit, want de Europese liefde voor Tesla wordt alleen maar groter: in Nederland was de Model Y de bestverkochte auto in de eerste helft van 2023, maar ook in chauvvinistisch Duitsland staat hij keurig op een vierde plek. Al is het succes mede te danken aan de agressieve prijsverlagingen, waarmee Tesla de vertwijfelde concurrentie tot wanhoop drijft.

Controverse blijft er ook, want zou die fascinerende Tesla Cybertruck er ooit komen? Duizenden mensen wachten na hun aanbetaling op het verlossende woord. Net als vijf jaar geleden.