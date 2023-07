Waarom de Volvo EX90 plotseling bijna 16.000 euro goedkoper is

De prijs van de Volvo EX90 kan logischerwijs omlaag als je de elektrische suv minder spullen en elektromotoren geeft. En dat scheelt fors: de EX90 is 15.700 euro goedkoper geworden.

Wat Volvo met de prijzen van de EX90 doet, zie je in de autowereld wel vaker. De levering van een nieuwe model start met een krachtig, luxe en duur topmodel en later volgen de betaalbare versies. Met de Polestar 2 ging het net zo.

Volvo-fanaten die eind vorig jaar 99.195 euro hebben betaald, krijgen een EX90 met twee elektromotoren en alle luxe van de Ultra-uitvoering. Voor wie dat te veel geld vindt en met iets minder ook genoegen neemt, zijn er nu de EX90 Single Motor en twee nieuwe uitvoeringen Core en Plus. De nieuwe vanafprijs: 83.495 euro.

Volvo EX90 Single Motor: 279 pk en 490 Nm

Eén elektromotor lijkt karig voor zo’n grote suv met zeven zitplaatsen, maar dat valt wel mee. Hij is namelijk 279 pk en 490 Nm sterk en drijft de achterwielen aan. De standaardsprint duurt 8,4 seconden en dat is prima. Het trekgewicht lijdt wel onder het afscheid van de tweede elektromotor, want dat bedraagt nog maar 1200 kilo in plaats van 2200 kilo (Twin Motor).

Het accupakket heeft een capaciteit van 104 kWh en Volvo voorspelt een gemiddeld verbruik van 19,9 kWh/100 km. Dan zou je 500 kilometer op een acculading stroom komen. Precies genoeg om in één ruk van Volvo's thuishaven Göteborg naar de Zweedse hoofdstad Stockholm te rijden.

2 nieuwe uitvoeringen Volvo EX90

Welke uitvoering je budget ook toelaat, weet dat elke EX90 over zeven zitplaatsen en een panoramadak beschikt. Het 14,5-inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay is ook standaard. Bovendien staat de grote suv altijd op 20-inch wielen of groter.

Op welke vlakken moet je dan concessies doen? De Core en Plus hebben niet de geavanceerde Pixel-lampen, de 360-gradencamera, de gelamineerde zijruiten of de massagestoelen met elektrisch verstelbare zijwangen van de Ultra-uitvoering.

Wat de Plus van de Core onderscheidt, zijn het head-up display, het Bose-audiosysteem en het geavanceerde luchtfiltersysteem.

Volvo EX90 prijzen

Optisch zijn er ook verschillen, met zwarte accenten die bij de ene uitvoering mat zijn en bij de andere glimmen, maar dat is zo smaakgevoelig dat we liever doorgaan naar een simpel prijzenoverzicht: