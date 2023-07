Fiat 600e: dit is waarom jij zo lang op de opvolger van de Fiat Punto moest wachten

De Fiat 600e is de langverwachte opvolger van de Fiat (Grande) Punto die al jaren geleden uit productie gegaan is. Het Colosseum in Rome is sneller gebouwd. Maar dat jij zo lang op een nieuwe B-segmenter van Fiat moest wachten, heeft een goede reden, zegt de huidige ceo van Fiat, Olivier François.

De Fiat Punto was heel succesvol. De auto komt in 1994 op de markt als opvolger van de Fiat Uno, die ook al zo populair was. In 2018 trok Fiat de stekker uit de Punto. Miljoenen exemplaren zijn verkocht. En toen werd het stil. Pas nu heeft Fiat zijn opvolger onthuld, de volledig elektrische Fiat 600e.

Wij waren aanwezig bij het feestje dat Fiat voor de gelegenheid organiseerde in zijn thuisstad Turijn, op het dak van de oude Lingotto-fabriek waar vroeger nieuwe Fiatjes zich moesten bewijzen op een testbaan alvorens ze naar de dealer gingen. Hier legde ceo Olivier François uit waarom we zo lang op een Punto-opvolger moesten wachten.

Toen de concurrentie moordend was

Het lange wachten heeft te maken met de charismatische ceo Sergio Marchionne, die in het jaar dat de Punto uit productie ging het leven liet. Hij was sceptisch over een opvolger omdat de concurrentie in het B-segment toen moordend was. Fiat moest de auto zelf ontwikkelen en dat zou niet kostenefficiënt zijn.

Marchionne voorspelde dat steeds meer automerken zullen samenwerken en dat er uiteindelijk slechts enkele grote multinationals overblijven. Hij heeft gelijk gekregen, want Fiat maakt inmiddels deel uit van de enorme Stellantis-groep die uit maar liefst 14 (!) automerken bestaat.



Kruisbestuiving

Dat Fiat met de 600e weer een model in het B-segment heeft, komt omdat de 600e niets meer of minder is dan een Jeep Avenger die op zijn beurt op het platform van de elektrische Peugeot 2008 staat, beide van Stellantis. Kruisbestuiving dus, wat resulteert in lagere kosten.

Dat de 600e een Jeep in Armani-kleding is in plaats van een Levi's-jeans, zie je terug in het interieur. Het centrale display en de middenconsole met opbergruimte onder een gekke flap, zijn nagenoeg gelijk. Het dashboard en instrumentarium van de 600e zijn echter wat ronder dan dat van de Avenger.

De zitruimte op de achterbank voldoet voor een B-segmenter, maar een volwassene prikt al snel met zijn knieën tegen de leuning van de voorstoel aan (zie onderstaande foto). Je moet het wel met 20 liter minder bagageruimte stellen dan in de Jeep, de Fiat komt tot 360 liter.

Elektrische Fiat

Fiat positioneert de 156 pk sterke en 4,17 meter lange 600e onder de Fiat 500X en uiteraard boven de kleinere Fiat 500 en Fiat 500e. Net als de Jeep is hij uitgerust met een accupakket van 54 kWh, waarmee de elektrische Fiat een actieradius heeft van 400 kilometer (WLTP). Met een snellaadpaal is de 600e in een halfuur tot 80 procent op te laden. Net als de 500 is de 600e vernoemd naar een model uit de rijke Fiat-historie, namelijk de 'Seicento' die in 1955 op de markt kwam.

2 uitvoeringen

De Fiat 600e kost minimaal 35.990 euro. Fiat kon de prijs scherp houden omdat het aanbod heel simpel is, vertelde ceo Olivier François tijdens de onthulling. Je hebt slechts twee uitvoeringen: Red en de luxere La Prima die minimaal 40.990 euro kost.

De uitrusting is compleet en aan ingewikkelde optiepakketten doet Fiat niet. De naam Red verwijst niet naar de rode carrosseriekleur (want hij is er ook in het wit en zwart), maar naar het goede doel met diezelfde naam dat tegen aids strijdt en waarvan Fiat partner is. De La Prima is in kleuren leverbaar die volgens Fiat doen denken aan het Italiaanse landschap, zoals de kleur 'Sun of Italy'.

Hybride Fiat

De kleur grijs heeft Fiat verbannen. Fiat heeft afscheid van deze kleur genomen omdat die met geen mogelijkheid valt te rijmen met het dolce vita-gevoel dat Italië oproept.

Op termijn levert Fiat de 600 ook met een hybride benzinemotor, maar of die naar Nederland komt, kan de woordvoerder van Fiat Nederland nog niet bevestigen. Landen waar de elektrische infrastructuur achterloopt, zoals Spanje, krijgen hem in ieder geval. De productie begint in juli in Polen waarna de 600e in het eerste kwartaal van 2024 leverbaar is.

Fiat wil de grootste zijn

Een andere opvallende uitspraak die de ceo van Fiat deed, is dat Fiat binnen Europa hét volumemerk van de Stellantis-groep wil worden. Gezien het huidige beperkte aanbod is dat best een uitdaging maar hier komt snel verandering in, belooft Fiat.

Reserveer 11 juli 2024 alvast in je agenda, want op die dag bestaat Fiat 150 jaar en onthult het een nieuw model dat je zal verbazen, aldus Olivier François. En een jaar later volgt weer een nieuwe Fiat. De ambities van Fiat zijn hoog, nu nog waarmaken.