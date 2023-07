Prijsvergelijking Jeep Avenger: deze 2 elektrische suv’s zijn goedkoper

De autopers is zo enthousiast over de Jeep Avenger, dat Jeep het aandurfde om een prijsverhoging door te voeren. Is de kleine elektrische suv evengoed een aantrekkelijke deal voor 39.500 euro?

Jeep Avenger

In zijn test van de Jeep Avenger is collega Wouter zo positief, dat we iedereen zo’n kleine elektrische suv gunnen. Maar een prijsverhoging van 1000 tot 2500 euro afhankelijk van de uitvoering, maakt dat financieel moeilijker.

Van de andere kant laat deze prijsvergelijking zien dat de nieuwe basisprijs van 39.500 euro netjes in lijn ligt met wat de concurrentie aanbiedt. Wij configureren elk model met adaptieve cruisecontrol, een draadloze telefoonlader en een achteruitrijcamera die je helpt om de auto vlak bij de laadpaal te parkeren.

Jeep Avenger

(54 kWh, 392 km, 156 pk)

Longitude-uitvoering - 40.500 euro

Adaptieve cruisecontrol en achteruitrijcamera - 1500 euro

Draadloze telefoonlader - 1100 euro

Vrolijke kleur (rood) - standaard

Warmtepomp - standaard

Totaalprijs: 43.100 euro

Duurder: Hyundai Kona Electric

Er komt een nieuwe Hyundai Kona Electric aan, maar die is er nog niet. Tot die tijd levert Hyundai het huidige model in twee versies: de Pure (41.995 euro) mét subsidiemogelijkheid maar zonder adaptieve cruisecontrol, een draadloze telefoonlader of een warmtepomp, en de Business (47.695 euro) met alles erop en eraan, maar zonder een subsidiedoekje voor het financiële bloeden.

Hyundai Kona Electric

(64 kWh, 484 km, 204 pk)

Business-uitvoering - 47.695 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Vrolijke kleur (blauw) - standaard

Warmtepomp - standaard

Totaalprijs: 47.695 euro

Goedkoper: MG ZS EV

De MG ZS EV begint bij 35.885 euro en voor 39.885 euro krijg je de Long Range-versie met een lel van een accupakket (440 km). Slimme snelheidsregeling is standaard, net als een achteruitrijcamera. De draadloze telefoonlader is een van de aanvullende opties van de Luxury-uitvoering (meerprijs: 2500 euro). MG reserveert de warmtepomp voor topmodel Marvel R.

MG ZS EV

(69,9 kWh, 440 km, 156 pk)

Long Range-versie: 39.855 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Achteruitrijcamera - standaard

Draadloze telefoonlader - 2500 euro

Vrolijke kleur - 650 euro

Warmtepomp – niet leverbaar

Totaalprijs: 43.035 euro

Goedkoper: Opel Mokka Electric

De Opel Mokka Electric zal de krachtiger elektromotor en grotere batterij van de Jeep Avenger vast ook krijgen, maar voor nu wordt-ie geleverd met 136 pk en 50 kWh. Door te kiezen voor Opels ‘oude techniek’ bespaar je ongeveer 2750 euro. Een draadloze telefoonlader is op dit moment niet leverbaar en dat heeft vast te maken met een specifiek chiptekort.

Opel Mokka Electric

(50 kWh, 338 km, 136 pk)