Waarom steeds meer Toyota-rijders liever een ander automerk rijden

In een eerder Toyota-nieuwsbericht lees je dat 60 procent van de Toyota C-HR-klanten bij andere merken vandaan komt. Niet leuk voor die andere merken. Nu weet Toyota ook hoe dat voelt, want volgens een Amerikaans onderzoek stappen steeds meer Toyota-rijders in de Verenigde Staten over naar andere merken.

Dat meldt Automotive News. Het gaat hierbij om een onderzoek van S&P Global Mobility over de eerste vier maanden van dit jaar waarbij de merkloyaliteit van automobilisten in de Verenigde Staten is onderzocht door middel van enquêtes. Aan de onderzoeken wordt een percentage gehangen dat aangeeft hoe loyaal klanten aan hun merk zijn.

Toyota levert loyaliteit in

Normaal gesproken hoort Toyota bij de koplopers van de lijst, maar dit jaar zijn de Japanners gezakt naar de zevende plek met een loyaliteitspercentage van 52,3 procent. Ten opzichte van vorig jaar leverde het merk 5,7 procent in. Dat is mede te wijten aan Tesla. Het percentage klanten dat overstapte van Toyota naar Tesla groeide naar 5 procent.

De overstapcijfers zouden kunnen worden verklaard door het gebrek aan een uitgebreid EV-aanbod in het modellengamma van Toyota. Momenteel is de Toyota bZ4X de enige elektrische personenauto die het merk aanbiedt (de waterstofauto Mirai niet meegerekend). De cijfers versterken het idee dat Toyota haast moet maken met zijn EV-ontwikkelingen.



Tesla-klanten het loyaalst

Tesla deed het uitstekend in het onderzoek: het merk onder leiding van Elon Musk heeft met een percentage van 68 procent de meest loyale klanten. Tevens is Tesla volgens het onderzoek het enige luxemerk waarvan het klantenbestand groeit. Dit is opmerkelijk aangezien Tesla in 2020 met de Tesla Model Y zijn laatste nieuwe model introduceerde.

De loyaliteit van Tesla-klanten had ook een grote invloed op de groeiende loyaliteit naar elektrische auto’s. Dit groeide namelijk naar 67,8 procent. Zonder Tesla zou dit percentage kelderen tot 49,7 procent, aldus het onderzoek.