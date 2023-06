Autovakantie België: ken de milieuregels en voorkom torenhoge boetes

Dat je voor veel Duitse binnensteden een milieusticker nodig hebt, dat weten de meeste automobilisten wel. Maar ook voor België gelden speciale regels. Voorkom boetes en check vóór vertrek hoe het zit.

Tegenwoordig kunnen we in de populairste vakantielanden gewoon met de euro betalen. Maar kijken we naar de onoverzichtelijke milieuregels voor auto’s, dan is er van een Europese eenwording nog lang geen sprake. Weliswaar bepaalt de Europese milieuclassificatie (Euro 1 tot en met Euro 6) van jouw auto meestal of je een milieuzone al dan niet binnen mag. Alleen zijn de precieze regels vaak weer verschillend per land, regio of zelfs stad.



Hoe weet je aan welke Euronorm jouw auto voldoet?



Aan welke euronorm jouw auto voldoet, staat op het kentekenbewijs, maar je kunt het ook online checken. Om je te helpen milieuboetes op vakantie in of op doorreis door België te voorkomen, zetten we ze de milieuregels hieronder voor je per land op een rijtje.



Milieuregels voor auto’s in België

België kent drie steden met milieuzones oftewel LEZ’s (lage-emissiezones): Antwerpen, Brussel en Gent. Voor België hoef je normaliter geen milieusticker aan te schaffen. Maar als je in een oudere, auto rijdt, heb je voor sommige stadsdelen een zogenaamde dagpas à 35 euro nodig. Die kun je zowel online aanschaffen als bij een LEZ-automaat.

Het lastige is, dat de regels per stad verschillen. Bovendien geldt de dagpas voor de ene stad niet in de andere en je mag er maar acht keer per kalenderjaar eentje kopen. Als je zonder vereiste dagpas een lage-emissiezonde inrijdt, kan dat je een boete van 350 euro opleveren.



Milieuregels Antwerpen

In Antwerpen vallen de gehele binnenstad en de Linkeroever onder de plaatselijk lage-emissiezone. Voor dieselvoertuigen die niet minstens voldoen aan de Euro 5-emissienorm, is een dagpas verplicht. In de praktijk zijn dat vrijwel alle diesels van voor 2011. Auto’s op benzine, aardgas of lpg moeten minstens voldoen aan de Euro 2-norm. Zo niet, dan is ook hiervoor een dagpas vereist.

Milieuregels Brussel

Niet alleen de stad Brussel zelf is een LEZ, maar het gehele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (19 gemeenten). De Ring (R0) is een uitzondering, evenals sommige toegangswegen tot de Ring. In de milieuzone van Brussel heb je een dagpas nodig voor auto’s op diesel die niet voldoen aan Euro 5 of Euro 6. Ook als je een auto hebt op benzine, lpg of aardgas zonder Euronorm of met Euro 1, is een dagpas verplicht. Wie de milieuzone zonder dagpas inrijdt, riskeert een boete van 350 euro.

Milieuregels Gent

Alles binnen de stadsring R40 valt onder de LEZ van Gent. Voor een Euro 4-diesel kun je een zogenaamde tijdelijke toegang kopen. Voor diesels die voldoen aan Euro 3 of lager dien je een dagpas aan te schaffen. Hetzelfde geldt voor modellen op benzine, aardgas of lpg met Euro 1 of zonder Euro-classificatie.