Dit is hoe Toyota AI gaat inzetten om de actieradius van zijn EV's andermaal te vergroten

Automerken bedenken allerlei manieren om de actieradius van hun elektrische auto’s te vergroten. Dat gaat van nieuwe batterijsamenstellingen tot speciale velgen die de stroomlijn verbeteren. De nieuwste innovatie is van Toyota, dat AI wil inzetten om de actieradius van zijn EV’s te vergroten.

Dat maakt Toyota zelf bekend met een persbericht. De plannen van Toyota hebben alles te maken met de aerodynamica van auto’s. De Japanners hebben een nieuwe AI-tool ontwikkeld en willen deze inzetten in het ontwerpproces van hun nieuwe elektrische auto’s. De tool kan helpen om de aerodynamica te perfectioneren, waardoor de actieradius van deze voertuigen verbeterd wordt.

Hou al de ontwikkelingen van Toyota bij en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.



AI tot nu toe niet geschikt

Het idee om AI in te zetten bij het ontwerp van auto’s is niet nieuw. Tot dusver liepen autoproducenten echter tegen de limitaties van AI aan. De kunstmatige intelligentie-programma’s waren namelijk nog niet in staat om complexe technische en veiligheidsoverwegingen mee te nemen in het daadwerkelijke ontwerp. Daarom werden de tools enkel gebruikt als inspiratie. Tot nu.



AI-tool zorgt voor volledige ontwerp

Het Toyota Research Institute - de divisie van Toyota die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkelingen - heeft nu een AI-tool ontwikkeld die wel geschikt is om het volledige ontwerp van een (elektrische) auto te ontwikkelen. De techniek combineert volgens Toyota de traditionele technische sterke punten van het merk met de geavanceerde mogelijkheden van moderne generatieve AI.

Daarbij houdt de nieuwe AI-tool in het ontwerpproces rekening met vooraf bepaalde technische voorwaarden, zoals luchtweerstand, rijhoogte en cabineafmetingen. Bovendien kunnen de ontwerpers door op tekst-naar-afbeelding gebaseerde technieken te gebruiken hun eerste schetsen wijzigen met behulp van tekstprompts.

Zo kan een ontwerper bijvoorbeeld opdracht geven om een ontwerp strakker of juist meer een suv-silhouet te geven. De techniek voert dit vervolgens uit in een nieuwe ontwerptekening.



Aerodynamica optimaliseren

Toyota zet de techniek in om de aerodynamica zo optimaal mogelijk te maken, waardoor zijn elektrische auto’s efficiënter worden. Volgens Toyota-topman Takero Kato is het verminderen van de luchtweerstand cruciaal in het verbeteren van de aerodynamica en dus het vergroten van de actieradius. Het nieuws is wederom een bewijs dat Toyota eindelijk serieus bezig is met de ontwikkeling van EV's. Vorige week kwam naar buiten dat het merk nieuwe accutechnieken ontwikkelt die voor een enorme actieradius moeten zorgen: