Review F1 23: moet elke Formule 1-fan deze game spelen?

EA heeft de jaarlijkse opvolger van zijn Formule 1-game uitgebracht, genaamd F1 23. Hoe blij worden diehard Formule 1-fans hiervan?

F1 23 is speelbaar op de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series S en X, en de pc. De game bevat de volgende verbeteringen en vernieuwingen die de virtuele Formule 1-ervaring verrijken.

Verbeterde gameplay

Zo heeft de gameplay van F1 23 opvallende verbeteringen, met name in de besturing van de auto's. Het vernieuwde besturingsmodel zorgt voor een plezierigere rijervaring, waarbij het rijden over de kerbstones een natuurlijker gevoel geeft. Ook is het afstellen van de Formule 1-auto van groot belang en heeft dit invloed op het gedrag van de auto, waardoor de gameplay realistischer wordt zonder dat je spelplezier inlevert.

Ook introduceert EA nieuwe raceopties in F1 23. Denk hierbij aan de terugkeer van rode vlaggen en de mogelijkheid om races over 35 procent van de afstand te rijden. Dit biedt strategische mogelijkheden en verhoogt de diepgang in de strategie tijdens de races.

Terugkeer van Braking Point en F1 World-menu

Ook de verhaalmodus genaamd Braking Point is weer terug in F1 23 na weg te zijn geweest in F1 22. Deze modus biedt een meeslepende ervaring waarin spelers de spannende race-actie en de menselijke kant van de sport kunnen beleven. De keuzes die je maakt, beïnvloeden het verloop van het verhaal en de carrière van de speler.

De toevoeging van het F1 World-menu biedt spelers verschillende uitdagingen en spelmodi, evenals een licentiesysteem dat je beloont voor sportief rijden. Spelers kunnen hun auto upgraden met onderdelen en extra's, en beloningen verdienen door stickers te verzamelen.

Grafische pracht en VR-mogelijkheden

De game ziet er goed uit. EA heeft zijn best gedaan om de belichting en de omgevingen te verbeteren en dat draagt bij de visuele pracht van de F1 23. Als Formule 1-fan kijk je je ogen uit.

Bedenk ook dat je F1 23 kunt spelen in Virtual Reality. Hoe gaaf is het dat je achter het stuur van een Formule 1-auto kunt kruipen in VR? In combinatie met een racestuur en pedalen voelt het alsof je echt over het circuit in Abu Dhabi scheurt waar Max Verstappen in 2021 de kampioenschap won door Lewis Hamilton in te halen in de laatste bocht.

Moet je als Formule 1-fan de game spelen?

Als fan van Formule 1 moet je F1 23 zeker spelen. Doet F1 je weinig maar houd je wel van racegames, dan zul je je ook dik vermaken. Het aller leukst is spelen met een VR-headset - zoals de Meta Quest 2 - waarmee je de ervaring nóg realistischer maakt.

Lees de volledige review op ct.nl