Volkswagen-baas: “Touchknoppen hebben veel schade veroorzaakt”

De beruchte touchknoppen van Volkswagen zijn sinds hun introductie een doorn in het oog van veel Volkswagen-rijders. Zelfs de baas van Volkswagen geeft nu toe dat de knoppen een vergissing waren en veel schade hebben veroorzaakt - imagoschade.

Dat zegt Volkswagen-topman Thomas Schäfer in gesprek met AutoCar. De CEO geeft toe dat de touchknoppen "veel schade hebben veroorzaakt" en tevens veel klanten onnodig hebben gefrustreerd. In 2019 introduceerde Volkswagen de touchknoppen op de achte generatie van de Volkswagen Golf, waarna deze op verschillende andere modellen werden toegepast, zoals de Volkswagen ID.3 en de Volkswagen ID.4.

De touchknoppen komen in twee vormen: als sliders op de middenconsole voor de temperatuur en het volume, en als aanraakgevoelige tiptoetsen voor onder meer de adaptieve cruisecontrol op het stuur. En net als bij de tiptoetsen van een inductiekookplaat worden je vingers soms niet herkend of druk je onbewust op de verkeerde toets. Geen fijne manier van werken, dus.



In de ban gedaan

Volgens Schäfer behoren de frustraties vanaf nu tot het verleden. Volkswagen heeft de touchknoppen definitief in de ban gedaan en zal de knoppen dus niet meer gebruiken in de toekomst. De realisatie van Volkswagen komt echter te laat voor de facelift van de Volkswagen ID.3 en de nieuwe Volkswagen Touareg, die dus nog wel over de touchknoppen zullen beschikken.

Volkswagen Tiguan (2024) zonder touchknoppen

De topman noemt het interieur van de nieuwe Volkswagen Tiguan als het eerste voorbeeld van een touchknop-loos interieur. Overigens moeten we je teleurstellen als je nu een dashboard vol met fysieke knoppen verwacht. Het interieur van de nieuwe Tiguan is nog altijd heel minimalistisch ontworpen, met touchknoppen onder het 15-inch touchscreen. Maar er is ook een fysieke draaiknop voor onder meer de volumeregeling. En op het stuur zitten weer gewoon de fysieke knoppen van vroeger.



Bewust niet teveel veranderd

De veranderingen die Volkswagen doorzet zijn dus redelijk beperkt. Dat doen de Wolfsburgers volgens Schäfer bewust om de Volkswagen-klanten niet te verwarren met een volledig nieuw interieur. Volgens de CEO kostte zelfs deze minieme wijzigingen al enorm veel tijd en mankracht. Wat ons betreft is het de moeite waard.