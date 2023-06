Ervaar het gemak van draadloos Android Auto met de AAWireless-dongle

Heb je Android Auto in de auto? Dan weet je hoe handig het is om je Android-apps op het touchscreen van de auto te hebben. Maar nog handiger wordt het als Android Auto draadloos werkt. En daar heb je de AAwireless-dongle (van een Nederlands bedrijf!) voor. Lees verder voor de exclusieve kortingscode.

Betaalbare manier om Android Auto draadloos te maken

Android Auto is een slimme manier om je Android-toestel in de auto te gebruiken. Zo kun je tijdens het rijden op een veilige manier bellen, navigeren en je favoriete muziek afspelen. Je bedient je telefoon via het touchscreen van je auto of via stemcommando’s met de Google Assistent.

Om je telefoon met je auto te laten ‘praten’, moet je elke keer een USB-kabel inpluggen. Maar het is ook mogelijk om Android Auto Wireless te gebruiken, oftewel draadloos. Daarvoor moet je een auto hebben met een prijzig infotainmentsysteem dat Android Auto Wireless ondersteunt en een smartphone die Android 11 of nieuwer draait. Voor elke auto zónder Android Auto Wireless, is er de handige en betaalbare AAWireless-dongle.

3 redenen om de AAWireless-dongle te kopen

Vergeet de USB-kabel, want met de dongle van AAWireless verbind je je telefoon draadloos én automatisch met Android Auto zodra je de auto start. Personaliseer de weergave van Android Auto met de AAWireless-applicatie. Hiermee speel je met de splitscreen-mogelijkheden, de pixeldichtheid van het scherm en de wifi-instellingen. Vertrouw op de Trustpilot-score van 4.4 uit 5.0 . AAWireless wordt wereldwijd (Europa, VS en Azië) dagelijks door tienduizenden mensen naar volle tevredenheid gebruikt. Bonus-reden: AAWireless is nu extra betaalbaar. De dongle werd onlangs verlaagd in prijs (van € 89,99 naar € 79,99) en daar gaat nu nog eens 10% zomerkorting vanaf met de coupon code “AUTO10”. Het aantal couponcodes is beperkt, dus wees er snel bij!

AAWireless is een Nederlands bedrijf dat als een van de eerste een dongle voor Android Auto ontwikkelde. Na een succesvolle IndieGogo-campagne stroomde het bedrijf vorig jaar door naar de wereldmarkt. De productie vindt plaats in Europa en dat komt het productieproces ten goede.

Met de dongle van AAWireless maak je Android Auto eenvoudig en betaalbaar volledig draadloos. Deze kleine adapter sluit je aan op de USB-poort in de auto en daarna heb je nooit meer gehannes met kabels. Gewoon instappen met je telefoon in je broekzak en wegrijden met Android Auto op het scherm van je auto.