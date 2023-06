Volvo EX90 preview: deze 7 dingen vallen ons op

De nieuwe Volvo EX90 was even in Nederland en wij mochten een kijkje nemen bij deze grote elektrische suv met zeven zitplaatsen. De volgende zeven dingen vielen ons op aan de Volvo EX90.

1: Een chique flinkerd

Hoe doet Volvo dat toch? We staan voor het eerst oog in oog met de EX90 en vinden hem niet abnormaal groot. Terwijl-ie dat met een lengte van ruim vijf meter toch echt is. In een eerder nieuwsbericht zeiden we dat we de Volvo EX90 met geen mogelijkheid elegant konden noemen, maar hierop moeten we dus terugkomen. Ja, hij is groot, maar net als de huidige Volvo XC90 staat er beslist geen protserige bullebak maar eerder een chique flinkerd. Goed nieuws voor wie graag groot rijdt, maar dit niet van de daken wil schreeuwen. Volvo zou zelfs een zeecontainer elegant kunnen maken.

2: Klein is fijn, maar niet altijd

Wat ook groot is, is de vulopening van het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof. In ieder geval groter dan wat we gewend zijn. Dat is fijn, want hoe vaak sta je niet te klooien met een trechtertje (als je dat überhaupt al bij je hebt) om de vloeistof in het smalle tuitje van het reservoir te gieten in plaats van over het hele motorblok. De grote vulopening van de Volvo kun je simpelweg niet missen. De motorkap van de EX90 is zo groot dat je op je tenen moet staan om hem weer te kunnen sluiten. Onder de klep zit ook een frunk waarin je het laadsnoer kunt opbergen.

3: Optisch bedrog

De Volvo EX90 die wij bekeken, stond op 22-inch lichtmetaal. Met die wielen is iets bijzonders aan de hand: het Volvo-logo bevindt zich namelijk niet in het midden van het wiel, zoals gebruikelijk. In plaats daarvan staat de merknaam uitgespeld op een van de wielspaken. Hierdoor lopen de spaken meer naar het midden door zodat het wiel groter lijkt. Optisch bedrog dus. Wat je ook niet ziet, zijn wielmoeren. Die zitten verstopt achter de zwarte kunststof panelen die de stroomlijn bevorderen.

4: Volvo EX90 knipoogt met een reden

De dagrijverlichting van de EX90 geeft een knipoog als je de auto dichter dan tien meter nadert. Een dergelijk lichtfoefje is niet helemaal des Volvo's geeft een medewerker toe maar het is dan ook voor een deel functioneel. Als het liggende deel van de dagrijverlichting niet zou verschuiven, zou er geen plek meer zijn voor de dimverlichting. Daar is de koplampbehuizing te klein voor. Maak die dan groter, denk je wellicht, maar dan wordt de behuizing te groot. Nu komt achter de dagrijverlichting de koplamp tevoorschijn.

5: Handen op onze rug

Het exemplaar dat wij konden bekijken, was met de hand gebouwd. Een pre-productiemodel voor een kennismakingtoer. We wilden dolgraag erin zitten om jou te kunnen vertellen hoe ruim de suv met zeven zitplaatsen wel niet is, maar dat mocht niet. Handen op onze rug en kijken dus. Op de tweede zitrij lijkt ruim voldoende beenruimte te zijn en op de derde zitrij houd je het als volwassene wel even uit. Bovendien blijft er voldoende bagageruimte over. De twee achterste stoelen kun je elektrisch neerklappen en weer opklappen. De stoelbekleding is een luxe aanvoelende combinatie van stof en wol.

6: Volvo EX90 heeft niet wat iedere auto wel heeft

De kleinere Volvo EX30 heeft er geen en ook in de Volvo EX90 zoek je op de gebruikelijke plek tevergeefs naar het dashboardkastje. Dat is er niet omdat Volvo vindt dat je aandacht bij het verkeer verslapt op het moment dat je tijdens het rijden iets uit het dashboardkastje wil pakken. Gelukkig is er genoeg opbergruimte bij de middenconsole. Verder zien we fraaie materialen en een dashboard zonder veel opsmuk. De hoofdsteunen van de voorstoelen zijn voorzien van speakers van Bowers & Wilkins.

7: Deuren gaan zachtjes dicht

We sluiten de portieren weer en het valt ons op hoe beheerst dat gaat. Hoe groter de auto, hoe sneller we geneigd zijn het portier dicht te kwakken omdat-ie toch wel tegen een stootje kan. Maar bij de Volvo EX90 kan dit niet. De portieren zijn uitgerust met soft close, zodat ze heel beschaafd worden dichtgetrokken. Ook fijner voor je buren omdat dit minder geluid maakt. Maar als je de Volvo EX90 kunt kopen (vanaf 97.785 euro), woon je waarschijnlijk riant en heb je geen directe buren.